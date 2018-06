Aufdecken und abräumen

Pünktlich zur WM startet real das größte Online WM-Gewinnspiel Deutschlands. Ab Sonntag, dem 10. Juni 2018, verlost real mehr als eine Million Sofortgewinne und über 100 Hauptpreise, darunter beispielsweise Einkaufsgutscheine oder TV-Geräte.



Jeder zweite Teilnehmer gewinnt! Zusätzlich kann jeder Gewinnspielteilnehmer nach jeder gespielten Runde, egal ob gewonnen oder verloren, noch an einer großen Verlosung teilnehmen und eine von zehn Reisen für zwei Personen in die Austragungsstädte der nächsten Fußball-Europameisterschaft 2020 gewinnen.



Der Ablauf des Gewinnspiel ist einfach und funktioniert ähnlich wie das Spiel Memory: Teilnehmer müssen nur aus neun Feldern drei gleiche Motive finden. Pro Tag kann eine Runde gespielt werde. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist fünf Wochen lang, vom 10. Juni bis zum 14. Juli, in der real App oder auf real.de/wm möglich. Die Gewinne können in jedem der mehr als 280 real Märkte abgeholt werden und sind einlösbar bis zum 21. Juli 2018.



Alle weiteren Informationen, Links zum Download der real App in den App-Stores sowie die Teilnahmebedingungen gibt es auch auf real.de/wm.

