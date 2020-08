Pressemitteilung BoxID: 809644 (Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH)

Familienwochen im Ravensburger Spieleland starten

Familienticket für 99 Euro

Während der Familienwochen vom 3. bis 30. August 2020 können sich kleine und große Abenteurer im Ravensburger Spieleland über einen Vorzugspreis von nur 99 Euro pro Familie freuen. Eingelöst werden kann das Angebot von Eltern oder Großeltern mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkeln. Tickets gibt es ab sofort im Online-Shop zu kaufen.



Familien können sich im August pünktlich zu den Sommerferien über ein spezielles Sparangebot freuen: So lohnen sich die Familienwochen bereits für Besucher mit zwei Erwachsenen und einem Kind gegenüber dem normalen Eintrittspreis. Ein Ausflug mit drei Kindern oder ein Erlebnistag mit sechs Enkeln? Der Preis von 99 Euro bleibt gleich! So können gerade größere Familien im Ravensburger Spieleland – mehrfach ausgezeichnet zu Deutschlands familienfreundlichstem Themenpark – so richtig sparen und gemeinsam wertvolle Familienzeit verbringen!



Das Familienwochen-Ticket ist im Online-Shop des Ravensburger Spielelands erhältlich und nur während des Aktionszeitraums vom 3. bis 30. August 2020 im Park einzulösen. Vorab muss der gewünschte Besuchstag unter www.ravensburger-spieleland.besuchsplaner.online reserviert werden. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.spieleland.de oder telefonisch unter +49 7542 400 0.



Weiterführende Links



https://www.spieleland.de/de/besuch-planen/tickets/familien-ticket/index.html

