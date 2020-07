Pressemitteilung BoxID: 809472 (Ratsherrn Brauerei GmbH)

Support für die Gastroszene

Die Ratsherrn Brauerei wirft den Rettungsring aus und unterstützt mit über 30.000 Euro

Seit Anfang April 2020 ermöglicht die Ratsherrn Brauerei allen Gastroliebhabern mit dem Kauf eines 4er-Trägers Pilsener die Hamburger Gastroszene zu unterstützen. Die vergangenen Monate stellten Restaurants, Cafés, Bars, Clubs und Hotels vor große Herausforderungen. Nun ist es endlich soweit und eine Summe von über 30.000 Euro kommt den Gastronomen zugute – Ratsherrn wirft den Rettungs-ring aus!



Unsere Stadt, unsere Heimat – Dein Bier!

Das klassische Ratsherrn Pilsener gibt es aktuell auch im Krisengewandt, mit Rettungsring. Bei jedem Kauf eines 4er-Trägers gehen 3,00 Euro in den Ratsherrn-Sofort-Hilfe-Topf. Über die letzten Monate wurde fleißig eingekauft und bewiesen, „Wir halten zusammen!“. Stolze 30.000 Euro sind zusammengekommen und kön-nen nun als Barchecks übergeben werden. Freuen dürfen sich rund 55 Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem das KNUST, Little Amsterdam, Trude und die Tipsy Baker Bar. Neben lokalen Gastronomien wurde der Rettungsring aber auch anderorts ausgeworfen – bis nach Berlin, Bremen und Kiel flog er.



„Als Brauerei, mit überdurchschnittlichem Absatz-Anteil in der Gastronomie, ging diese Zeit auch an uns nicht ohne Weiteres vorbei. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit diesem Projekt als Plattform wirken und unse-ren ganz eigenen Beitrag für den Support der Gastroszene leisten können. Diese Aktion zeigt, wie groß der Solidargedanke in Hamburg ist. Wir danken somit insbesondere unseren regionalen Handelspartner“, sagt Ma-riann von Redecker, Marketingleiterin Ratsherrn Brauerei Hamburg. Seit letzter Woche besucht das Ratsherrn Vertriebsteam um Torben John die verschiedenen Standorte und überreicht den Ratsherrn Rettungsring – und zwar buchstäblich!



Um auch in Zukunft helfen zu können, ist das Unterstützer-Bier weiterhin im Einzelhandel, im Craft Beer Store in der Lagerstraße 30a sowie online im Ratsherrn Shop und im Hamburger Abendblattshop erhältlich.



Licht am Horizont: Die Ratsherrn Bar am Mühlenkamp ist seit Juni wieder vollständig geöffnet. Für alle Bier-fans öffnen sich zudem wieder die Kulissen der Brauerei in den Schanzenhöfen. Aufgrund aktueller Bestim-mungen und Sicherheitsvorkehrungen werden die Führungen in etwas kleineren Gruppen von neun Leuten, aber mit gewohnter Leidenschaft angeboten.

