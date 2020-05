Pressemitteilung BoxID: 798193 (RasenBallsport Leipzig GmbH)

Vertrag mit Lukas Klostermann vorzeitig bis 2024 verlängert

RB Leipzig bindet den deutschen Nationalspieler Lukas Klostermann langfristig / 159 RBL-Pflichtspieleinsätze / 23-Jähriger seit August 2014 ein Roter Bulle

Zeichen für die Zukunft! RB Leipzig bindet Leistungsträger und Nationalspieler Lukas Klostermann langfristig und verlängert den Vertrag des Defensiv-Allrounders bis Sommer 2024. Der 23-Jährige wechselte im August 2014 vom VfL Bochum zu den Roten Bullen und schaffte innerhalb dieser Zeit den Sprung in die Deutsche A-Nationalmannschaft, wo er am 20. März 2019 gegen Serbien (1:1) sein Debüt feierte. Mit RB Leipzig gelang dem Rechtsfuß u.a. der Aufstieg in die Bundesliga, der Einzug ins DFB-Pokalfinale und in der Saison 2019/20 das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales. Mit seiner enormen Flexibilität gehört Lukas Klostermann zu den Leistungsträgern von RB Leipzig und absolvierte bereits 159 RBL-Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte und zehn Vorlagen gab.



LUKAS KLOSTERMANN:





„Ich freue mich, dass ich bei RB Leipzig verlängert habe und somit nun über meine Zukunft Klarheit herrscht. Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, habe hier persönlich und sportlich eine tolle Entwicklung gemacht und blicke bislang mit dem Klub auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück, der in Zukunft mit Sicherheit noch Potential für weitere Erfolge hat und von dem ich Teil sein möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt sehr wohl, habe hier immer das Vertrauen bekommen und bin zum A-Nationalspieler geworden.“





RBL-SPORTDIREKTOR MARKUS KRÖSCHE:





„Lukas gehört zu unseren absoluten Leistungsträgern und ist trotz seiner erst 23 Jahre auch schon ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner bisherigen Zeit bei uns unglaubliche Entwicklungssprünge gemacht hat. Wir freuen uns sehr, dass wir nun seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert haben. Er ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar und gibt uns dadurch eine große Variabilität. Lukas ist sehr wichtig für uns und wir sind überzeugt davon, dass er seinen Wert und seine Bedeutung für uns und insbesondere natürlich für die Mannschaft noch weiter steigern wird.“





KURZSTECKBRIEF:





Geburtsdatum: 03. Juni 1996 (Gevelsberg)

Alter: 23 Jahre

Nationalität: Deutsch

Rückennummer: 16

Größe: 1,89 Meter

Position: Innenverteidiger/rechter Verteidiger





RBL LEISTUNGSDATEN:





Gesamt: 159 Spiele | 11 Tore | 10 Vorlagen



76 Bundesliga-Einsätze | 8 Tore | 2 Vorlagen

14 Champions-League-Einsätze | 1 Vorlage

9 Europa-League-Einsätze

43 Einsätze in der 2. Bundesliga | 2 Tore | 5 Vorlagen

12 DFB-Pokal-Einsätze | 1 Tor | 2 Vorlagen

5 Einsätze in der Europa-League-Qualifikation



8 Länderspiele für die Deutsche A-Nationalmannschaft

22 Länderspiele für die Deutsche U21-Nationalmannschaft



