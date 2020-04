Pressemitteilung BoxID: 794364 (RasenBallsport Leipzig GmbH)

Spenden-Aktion für den Leipziger Fußball

Virtuelles Ticket für das RBL-Heimspiel gegen Paderborn ab sofort für 2 Euro im Online-Ticketshop buchbar. | Der gesamte Erlös kommt den Vereinen des Leipziger Fußballverbandes zugute!



#WirAlle – für den Leipziger Fußball. Aktuell sind neben RB Leipzig 81 weitere Vereine im Leipziger Fußballverband gemeldet. Diese Vereine bilden die Basis eines breiten Fußballangebotes der Stadt. Für Kinder, Frauen und Männer. Vom Freizeitsport bis zum Profifußball. Von den Bambinis bis zu den Alten Herren.



Die Corona-Krise geht am Fußball in Leipzig nicht spurlos vorbei. RB Leipzig will im Rahmen der Vereins-Kampagne #WirAlle auch die Leipziger Fußball-Vereine unterstützen. Dazu werden ab sofort virtuelle Tickets für das eigentlich am übernächsten Wochenende stattfindende Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn verkauft.



Jedes Ticket kostet nur 2,00 Euro und ist ab sofort im RBL-Online-Ticketshop buchbar. Es können beliebig viele Tickets erworben werden. Jede verkaufte Karte hilft den Fußballvereinen der Stadt, denn der gesamte Erlös geht an den Leipziger Fußballverband, der die Spendensumme wiederum an die Vereine weitergibt.







Alle Infos zu dieser Spenden-Initiative



