Top-Transfer zur Rückrunde! RB Leipzig verstärkt sich mit Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai. Der 20-Jährige wechselt vom österreichischen Meister FC Red Bull Salzburg zu den Leipziger Bullen und erhält einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2025.



Der torgefährliche und technisch versierte Mittelfeldspieler ist flexibel einsetzbar, spielt aber bevorzugt im zentralen oder linken Mittelfeld. Neben seiner Spielübersicht und Passqualität zählt auch eine überragende Schusstechnik zu den besonderen Stärken des ungarischen Nationalspielers.



Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte er im März 2019 und absolvierte seitdem zwölf Länderspiele (drei Tore) für Ungarn. In der laufenden Spielzeit kam Dominik Szoboszlai für Salzburg wettbewerbsübergreifend zu 20 Einsätzen, in denen er acht Treffer erzielte und zehn Tore vorbereitete.



Für RB Leipzig wird er mit der Rückennummer 17 auflaufen und ab dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (09. Januar 2021) spielberechtigt sein.



Vorsitzender der Geschäftsführung Oliver Mintzlaff:





„Mit der Verpflichtung von Dominik Szoboszlai können wir unseren Kader noch einmal zusätzlich verstärken. Durch das Transferplus im Sommer und das Erreichen des Achtelfinales in der Champions League haben wir zusätzliche Einnahmen generiert, um einen Transfer dieser Größenordnung auch in dieser finanziell schwierigen Zeit realisieren zu können. Uns war es wichtig, diese Mehreinahmen direkt wieder in die Mannschaft zu investieren. Mit Dominik Szoboszlai ist unser Kader nun noch breiter aufgestellt und bekommt zusätzliche Qualität.“





Sportdirektor Markus Krösche:





„Wir sind glücklich, dass wir Dominik Szoboszlai verpflichten konnten und er uns bereits ab Januar verstärken wird. Es waren von Beginn an sehr gute Gespräche mit Dominik und seinem Berater und natürlich sind wir stolz, dass er sich für RB Leipzig entschieden hat – denn ihm lagen auch mehrere Angebote europäischer Top-Klubs vor.



Das spricht für unseren Weg und unsere Ambitionen. Dominik hat außergewöhnliches Potenzial, kann im Mittelfeld jede Position spielen. Er bringt durch seine Beidfüßigkeit und seine Stärke bei Distanzschüssen und Standardsituationen extrem viele Fähigkeiten mit, die unser Spiel zusätzlich bereichern werden.“





Neuzugang Dominik Szoboszlai:





„Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. Der Verein hat eine großartige Entwicklung genommen, gehört zu den besten Teams in der Bundesliga und sorgt auch in der Champions League für Furore.



Der Schritt nach Leipzig ist für meine Entwicklung perfekt, denn ich komme zu einem Top-Trainer und in eine unglaublich ambitionierte Mannschaft, die sehr jung ist, aber dennoch schon viel Erfahrung gesammelt hat und einige Erfolge feiern konnte. Hier werde ich mich hervorragend weiterentwickeln können und möchte natürlich mithelfen, dass der Verein auch 2021 so erfolgreich bleibt.“





KURZSTECKBRIEF:





Name: Dominik Szoboszlai

Geburtsdatum: 25. Oktober 2000 in Budapest (Ungarn)

Alter: 20 Jahre

Nationalität: Ungarn

starker Fuß: rechts / beidfüßig

Größe: 1,86 Meter

Position: Mittelfeld

Rückennummer: 17





BISHERIGE VEREINE:





01/2018 bis 12/2020: FC Red Bull Salzburg

07/2017 bis 01/2018: FC Liefering

Jugendvereine: MOL Fehérvár FC, MTK Budapest, FC Red Bull Salzburg (ab März 2017)





AUSZUG LEISTUNGSDATEN:





Bundesliga Österreich: 55 Spiele | 16 Tore | 25 Vorlagen

UEFA Champions League: 11 Spiele | 3 Tore | 1 Vorlage

UEFA Champions League Qualifikation: 2 Spiele | 2 Tore

UEFA Europa League: 3 Spiele | 2 Vorlagen

A-Nationalmannschaft Ungarn: 12 Spiele | 3 Tore



(lifePR) (