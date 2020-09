Der 24-jährige Mittelstürmer erhält einen Fünfjahres-Vertrag bis 2025 und die Rückennummer 19 | 44 Scorer-Punkte in der Saison 2019/20 | Bereits 24 A-Länderspiele für Norwegen | Mediengespräch mit Alexander Sørloth und Markus Krösche am Mittwoch um 12.00 Uhr Offensiver Top-Transfer! Die Roten Bullen verpflichten mit sofortiger Wirkung Torjäger Alexander Sørloth. RB Leipzig einigte sich mit Crystal Palace und Trabzonspor auf einen Wechsel des 24-Jährigen. Der norwegische Nationalspieler erhält bei RBL einen Fünfjahresvertrag bis 2025 sowie die Rückennummer 19.



Ausgebildet wurde der 1,95 Meter große Mittelstürmer bei Rosenborg BK und sammelte danach internationale Erfahrung beim FC Groningen (Eredevise, Niederlande), dem FC Midtjylland (Superligaen, Dänemark), Crystal Palace (Premier League, England) und bei KAA Gent (Jupiler Pro League, Belgien).



In der vergangenen Saison ging er auf Leihbasis in der türkischen Süper Lig für Trabzonspor auf Torejagd und markierte in 49 Pflichtspielen 33 Tore und elf Vorlagen. Für die Nationalmannschaft Norwegens absolvierte der Linksfuß nach seinem Debüt 2016 bereits 24 Partien.



Alexander Sørloth und Sportdirektor Markus Krösche werden sich an diesem Mittwoch (23. September) ab 12.00 Uhr in einem Mediengespräch im Pressekonferenz-Raum der RBL-Fußball-Akademie zum Transfer äußern (Detailinfos siehe unten).



GESCHÄFTSFÜHRER OLIVER MINTZLAFF:





„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Alexander Sørloth. Die erfolgreiche Umsetzung dieses doch recht komplexen Transfers war nur durch die gute Teamarbeit in der sportlichen Führung möglich, der ich hiermit ausdrücklich danken möchte. Alexander passt nicht nur perfekt in unsere Philosophie, er ist zudem als kantiger Mittelstürmer, der auch außen eingesetzt werden kann, das noch fehlende Puzzlestück in unserer Kaderplanung für diese Saison.





SPORTDIREKTOR MARKUS KRÖSCHE:





„Mit Alexander Sørloth konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die offene Position im Sturm verpflichten. Er ist ein körperlich sehr präsenter und technisch versierter Spieler. Er ist kopfball- und abschlussstark. Alexander bringt alle Fähigkeiten mit, die für unseren Fußball wichtig sind. Er hat in der Türkei eine überragende Saison gespielt, in der er sowohl seine Qualitäten als Torjäger als auch als Vorbereiter unter Beweis stellen konnte. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die von uns in dieser Saison gesteckten Ziele zu erreichen.“





NEUZUGANG ALEXANDER SØRLOTH:





„Nach den ersten Gesprächen war für mich recht schnell klar, dass ich für RB Leipzig spielen will. Der Verein hat vergangene Saison mit beeindruckenden Leistungen in der Liga, aber ganz besonders in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht. Der Offensiv-Fußball, den Julian Nagelsmann spielen lässt, passt ideal zu meinem Spielstil. Ich freue mich auf die Herausforderung in der Bundesliga und den gemeinsamen Weg in der Königsklasse.“





KURZSTECKBRIEF ALEXANDER SØRLOTH:





Name: Alexander Sørloth

Geburtsdatum: 05. Dezember 1995 in Trondheim (Norwegen)

Alter: 24 Jahre

Nationalität: Norwegen

starker Fuß: links

Größe: 1,95 Meter

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 19





BISHERIGE VEREINE:





ab 09/2020: RB Leipzig

08/2019 bis 09/2020: Trabzonspor (Leihe)

01/2019 bis 06/2019: KAA Gent (Leihe)

01/2018 bis 09/2020: Crystal Palace

01/2017 bis 01/2018: FC Midtjylland

01/2016 bis 01/2017: FC Groningen

01/2015 bis 12/2015: FK Bodø/Glimt (Leihe)

07/2013 bis 01/2016: Rosenborg BK





AUSZUG LEISTUNGSDATEN:





Süper Lig: 34 Spiele | 24 Tore | 9 Vorlagen

Eredivisie: 37 Spiele | 5 Tore | 4 Vorlagen

Premier League: 16 Spiele

Jupiler Pro League: 9 Spiele | 3 Tore | 1 Vorlage

Türkischer Pokal: 7 Spiele | 7 Tore | 1 Vorlage

UEFA Europa League (inkl. Quali und Play-Offs): 18 Spiele | 7 Tore | 2 Vorlagen

Nationalteam Norwegen: 24 Spiele | 8 Tore | 2 Vorlagen



