ÜBER RADISSON COLLECTION

Radisson Collection ist eine Premium Lifestyle Kollektion von außergewöhnlichen Hotels in prägnanten Standorten. Jedes Hotel der Radisson Collection bietet authentisches Flair am jeweiligen Standort und ist somit das ultimative Modell für zeitgemäßes Wohnen. Radisson Collection Hotels verbinden modernes Design und außergewöhnliche Erlebnisse in den Bereichen Restaurants, Fitness, Wellness und Nachhaltigkeit. Alle Hotels befinden sich in repräsentativen Lagen und bieten eine individuelle und lokal authentische Atmosphäre. Gäste profitieren vom globalen Kundenbindungsprogramm Radisson Rewards. Die Radisson Collection ist Teil der Radisson Hotel Group, zu der auch die Marken Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, und prizeotel gehören.



ÜBER RADISSON

Radisson ist eine gehobene Hotelmarke, die skandinavisch inspirierte Gastfreundschaft bietet und es den Gästen ermöglicht, sich auf eine ausgewogene Work-Life-Balance zu konzentrieren und mehr Harmonie in ihrem Reiseerlebnis zu finden. Mit wahrer Gastfreundschaft und ein von der Natur inspiriertes Design ermöglicht Radisson bei jeder Reise ein ausgewogenes Gästeerlebnis und steht ganz im Einklang mit der Yes I Can!-Service-Philosophie. Die Marke Radisson ist Teil der Radisson Hotel Group, zu der auch die Marken Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, und prizeotel gehören.



