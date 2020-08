Pressemitteilung BoxID: 810456 (Radentscheid Rostock c/o JMMV e.V)

Kidical Mass - Kinder treten für ein fahrradfreundliches und sicheres Rostock in die Pedale

Nach dem tollen Erfolg der ersten Rostocker Kidical Masses in 2019 lädt der Radentscheid Rostock zum dritten Mal Rostocker Familien ein, durch die Straßen der Hansestadt zu fahren. Der Radentscheid bietet allen Kindern die Gelegenheit, für ihr Recht auf ein sicheres Radwegenetz zu demonstrieren. Mit der Idee der 'Critical Mass' wird einmal im Monat in vielen Städten der Welt für bessere Radfahrbedingungen protestiert.



Am Sonntag, den 16. August 2020, startet die Kidical Mass um 15.00 Uhr vom Doberaner Platz aus auf eine gemütliche und kinderfreundliche Route durch das Hansa- und Komponistenviertel, bei der es wieder heißt: 'Kinder auf's Rad!'



Egal, ob im Lastenrad, auf dem Kindersitz, Fahrradanhänger oder schon alleine unterwegs: alle sind eingeladen - denn der Radentscheid möchte gemeinsam mit den Einwohnern und Einwohnerinnen Rostocks zeigen, wer im Stadtverkehr dringend besseren Schutz durch sichere und moderne Radwege braucht. Wenn sich alle auf den Fahrradwegen Rostocks wohlfühlen und zügig vorankommen, heißt das auch: weniger Autostaus, Dreck und Lärm, und mehr Platz und eine gesündere Umwelt für alle.

