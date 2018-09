Sportlicher Teamwettbewerb in Doha

07.09.18

Sports for Life, der Veranstalter der World Corporate Games, kündigt an, dass die 23. Ausgabe der Sportveranstaltung für Firmen 2019 in Qatar stattfinden wird. Unter dem Motto „Qatar, where the World comes to compete“ werden im November 2019 rund 5.000 Teilnehmer in Doha erwartet. Die Bekanntgabe erfolgte am Rande des Qatar-Germany Investment & Business Forums in Berlin, wo eine Delegation aus Qatar Vertreter der deutschen Wirtschaft zum größten Multisport-Festival der Welt einlud. An den World Corporate Games, die alle ein bis zwei Jahre stattfinden (zuletzt im November 2017 in Houston, Texas) können Frauen und Männer aller Altersgruppen und Fähigkeiten teilnehmen. Im Laufe der Geschichte des Turniers wurden über 40 verschiedene Sportarten in den Wettbewerb aufgenommen, von Drachenbootrennen und Bowling über Fußball und Basketball bis hin zu Golf, Tennis und Laufen.







Hassan Al Ibrahim, amtierender Vorsitzender der Qatar Tourism Authority (QTA), kommentierte: „Es ist uns eine große Freude, im nächsten Jahr die World Corporate Games in Doha auszurichten. Die Durchführung von großen Veranstaltungen wie dieser unterstützt unsere Ziele für die Entwicklung des Sport- und Freizeittourismus in Qatar. Der Sport hat eine einzigartige Kraft, Menschen zusammenzubringen, und wir freuen uns darauf, dass dieses Ereignis die Botschaft unseres Landes, die Welt willkommen zu heißen, verstärkt.“







Dr. Maureen Johnston, Gründerin der World Corporate Games, sagte: „Wir freuen uns, die World Corporate Games 2019 nach Qatar zu bringen. Doha ist eine phänomenale Sportstadt, die schon so viele internationale Veranstaltungen erfolgreich ausgetragen hat, darunter die Asian Games, den Asian Cup, die Weltmeisterschaften im Handball, Boxen und Radfahren sowie die Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten. Weitere große Sportevents wie die Gymnastik-, Leichtathletik- und Schwimmweltmeisterschaften und natürlich die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft stehen vor der Tür“. Johnston fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, uns diesen besonderen Ereignissen anschließen und der Unternehmerschaft in der Region zum ersten Mal die Teilnahme an einem unterhaltsamen globalen Wettbewerb anbieten zu können.“







Qatar ist das erste Land im Nahen Osten, das die Rechte zur Ausrichtung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft (2019), der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft (2022) und der FINA-Schwimm-Weltmeisterschaft (2023) erhalten hat. Firmen, die ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden möchten, können sich ab sofort per Email an Doha@corporate-games.com wenden.



Über World Corporate Games:



Die Veranstaltung Corporate Games & Cups von Sports for Life ist ein globales Sportereignis für Unternehmen jeder Art und Größe. Es ist das weltweit größte Multisportfestival für den Alltagssportler mit Events, Partys und Siegerehrungen für jedermann, unabhängig von Alter, Können und Fitness. Alle Disziplinen fördern Teambuilding, Markenförderung, Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz, erhöhte Produktivität, verbesserte Arbeitsmoral, Networking, neue Geschäftsbeziehungen, Freundschaften, Fitness und Spaß. Damit ist das Event die ultimative Mischung aus Sport, Business und Tourismus. www.corporate-games.com





