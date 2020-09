Qatar Airways feiert die Inbetriebnahme ihres 100. mit High-Speed 'Super Wi-Fi' ausgestatteten Flugzeugs: Dieser Breitbanddienst, welcher der schnellste verfügbare in den Lüften ist, ermöglicht es Passagieren, mit Familien, Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Mit dem 100. Super Wi-Fi-fähigen Flugzeug verfügt Qatar Airways nun über die größte Anzahl an Flugzeugen in Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika, die mit dem leistungsfähigsten High-Speed-Breitbanddienst ausgestattet sind.



Der Airbus A350-900 mit der Nummer A7-ALC ist das 100. Mitglied der Flotte von Qatar Airways, das mit Super High Speed-Wi-Fi mit der preisgekrönten GX Aviation-Technologie des globalen Satellitenmobilfunkanbieters Inmarsat ausgestattet ist. Der Dienst wird in der gesamten Flotte der Fluggesellschaft eingerichtet und hat seit seiner Einführung im Jahr 2018 Millionen von Passagieren ermöglicht, an Bord entspannt im Internet zu surfen, soziale Netzwerke zu besuchen, Videos zu streamen und vieles mehr.



Passagiere von Qatar Airways erhalten auf Flügen ausgestattet mit GX Aviation bis zu eine Stunde kostenloses Super Wi-Fi – plus die Option, einen Zugang für den gesamten Flug zu erwerben, falls sie mehr Zeit online benötigen. Um ihre Treue zusätzlich zu würdigen, bietet Qatar Airways Privilege Club-Mitgliedern bei Online-Buchungen auf qatarairways.com/SuperWiFi zwischen dem 9. September und dem 1. Oktober 2020 bis zu zwei kostenlose Super Wi-Fi-Gutscheine an. Auch alle anderen Passagiere können von diesem exklusiven Angebot profitieren, indem sie sich unter Angabe des Codes SUPERWIFI beim Privilege Club anmelden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Als Innovationsführer in der globalen Luftfahrtindustrie betreibt Qatar Airways bereits heute eine der jüngsten und technologisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Andere Fluggesellschaften reduzieren ihr Wi-Fi-Angebot, wir bauen es aus. Mit geliebten Menschen und Freunden in Verbindung zu stehen, ist in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger denn je, und daher freuen wir uns, Inmarsat und die GX Aviation-Technologie an Bord zu haben und unseren Passagieren High Speed Super-Wi-Fi-Breitband als Teil unseres außergewöhnlichen Fünf-Sterne-Services zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns auch, treuen Privilege Club-Mitgliedern auf der ganzen Welt Super Wi-Fi-Verbindungen für den gesamten Flug zu bieten."



Qatar Airways, eine mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft, wurde bei den von Skytrax verwalteten World Airline Awards 2019 zur „Airline des Jahres" ernannt. Außerdem wurde sie als „Beste Airline im Mittleren Osten 2019" und in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Business-Class-Erfahrung Qsuite als „Beste Business Class der Welt 2019" und „Bester Business-Class-Sitz 2019" ausgezeichnet. Qatar Airways ist die einzige Fluggesellschaft, die fünfmal mit dem begehrten Titel „Airline des Jahres" von Skytrax ausgezeichnet wurde, der in der Luftfahrtindustrie als Gipfel der Exzellenz gilt. Der HIA wurde kürzlich bei den SKYTRAX World Airport Awards 2020 als „Drittbester Flughafen der Welt" unter 550 Flughäfen weltweit eingestuft.

