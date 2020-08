Pressemitteilung BoxID: 811092 (Qatar Airways)

Qatar Airways' Privilege Club-Mitglieder haben die Möglichkeit, Qmiles für einen zusätzlichen Bonus von 75% zu kaufen, zu verschenken oder zu übertragen

Dieses exklusive Angebot, das am 1. September endet, feiert eine neue Partnerschaft zwischen dem Qatar Airways Privilege Club und Points - einer Plattform für Loyalty Commerce

Das Treueprogramm von Qatar Airways, der Privilege Club, freut sich, ein exklusives Flash-Angebot anzukündigen, mit dem Mitglieder 75 Prozent mehr Qmiles sammeln können, wenn sie diese kaufen, verschenken oder übertragen.



Dieses exklusive Angebot endet am 14. August um 23:59 Uhr (GMT+3) und feiert die neue, langjährige Partnerschaft zwischen Qatar Airways' Privilege Club und Points – eine Plattform für Lösungen zur Kundenbindung und weltweit führender Anbieter auf diesem Gebiet. Vom 15. August bis zum 1. September können Mitglieder zudem beim Kauf, Verschenken oder Übertragen von Qmiles von bis zu 60 Prozent mehr profitieren.



Im Rahmen der Partnerschaft wird der Qatar Airways Privilege Club die Plattform von Points nutzen, um seine Kauf-, Geschenk- und Transferleistungen auf eine einfachere, bequemere Art und Weise anzubieten. Dieses reichhaltige Angebot folgt auf zahlreiche Optimierungen, die der Qatar Airways Privilege Club in den letzten Monaten für seine Mitglieder eingeführt hat, darunter die neue verbesserte Richtlinie bei der Qmiles eine längere Gültigkeit haben, die Abschaffung von Prämien-Platzgebühren und großzügige Stufenverlängerungen, die angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Reisepläne angeboten werden.



Qatar Airways Chief Commercial Officer, Simon Talling-Smith, sagte: „Bei Qatar Airways sind wir mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir unseren Passagieren anbieten, führend in der Branche. Unsere Privilege-Club-Mitglieder sind unsere wertvollsten Kunden, daher ist es unsere Priorität, nicht nur sicherzustellen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir sie sicher und bequem fliegen, sondern auch großzügige Belohnungen anzubieten, die für sie relevant sind. Während wir unser Netzwerk zu über 80 Destinationen neu aufbauen und die Welt sich wieder zu öffnen beginnt, hoffen wir, dass unsere Mitglieder unser Flash-Angebot genießen werden, um 75 Prozent mehr Qmiles zu sammeln, wenn sie kaufen, verschenken oder transferieren. Mit neu aufgenommenen Reisezielen, darunter die Malediven, Sansibar und Lissabon, ist dies der perfekte Zeitpunkt für unsere Mitglieder, ihre Qmiles für einen wohlverdienten Urlaub zu nutzen.“



Mitglieder, die das erste Flash-Angebot von 75 Prozent mehr Qmiles nutzen, können 24.000 Qmiles zusätzlich sammeln wenn sie 32.000 Qmiles kaufen, verschenken oder übertragen – dies entspricht einem Hin- und Rückflugticket in der Economy Class von Doha nach Istanbul oder einem One-Way-Ticket in der Business Class auf die Malediven.



Privilege Club hat vor kurzem seine Qmiles-Politik neu definiert, um die Treue der Mitglieder mit Qmiles zu ehren, die für weitere 36 Monate gültig sind, wenn ein Clubmitglied Qmiles sammelt oder ausgibt. Diese Verbesserung gehört zu den ersten Schritten auf dem Weg des Privilege Clubs, die Erwartungen der Fluggäste zu übertreffen.



Qatar Airways arbeitet weiterhin eng mit Regierungen auf der ganzen Welt zusammen, um kommerzielle Flüge im Einklang mit den Einreisebeschränkungen wieder aufzunehmen. Qatar Airways fliegt inzwischen über 80 Ziele weltweit an und plant die Wiederaufnahme weiterer Flüge im Laufe des Sommers.



Der Privilege Club bietet vier Mitgliedschaftsstufen – Burgund, Silber, Gold und Platin – mit jeweils eigenen exklusiven Vorteilen für die Mitglieder. Qmiles werden gesammelt, wenn Mitglieder mit Qatar Airways, oneworld®-Fluggesellschaften und anderen Airline-Partnern reisen oder die Dienstleistungen eines der über 60 globalen Partner der Fluggesellschaft in Anspruch nehmen. Qmiles werden auf der Grundlage der gekauften Buchungsklasse vergeben und können gegen eine Reihe von spannenden Vorteilen und Prämien eingelöst werden, darunter Prämienflüge, Upgrades oder zusätzliches Gepäck mit Qatar Airways. Um beizutreten, besuchen Sie https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/join-now.html.



Der Privilege Club wurde im Jahr 2000 als eine Form der Wertschätzung für die treuen Passagiere von Qatar Airways ins Leben gerufen und bietet ihnen die Möglichkeit, Qmiles zu sammeln, wenn sie mit Qatar Airways, oneworld® Fluggesellschaften oder einem der Partner der Fluggesellschaften reisen. Seither dienen Qmiles als weiteres bequemes Zahlungsmittel an den preisgekrönten Qatar Duty Free Verkaufsstellen, die sich sowohl in der Abflug- als auch in der Ankunftshalle des Hamad International Airports und in der Oryx Galleria in Doha befinden.



Im Interesse der Sicherheit und als Vorsichtsmaßnahme des Staates Qatar zur Eingrenzung der Verbreitung von COVID-19 werden die Mitglieder aufgefordert, die mobile Anwendung von Qatar Airways herunterzuladen und für alle Fragen zum Privilege Club zu nutzen. Die App bietet Mitgliedern eine bequeme und sichere Möglichkeit, von unterwegs auf ihr Mitgliedskonto zuzugreifen.



Qatar Airways, eine mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft, wurde bei den von Skytrax verwalteten World Airline Awards 2019 zur „Airline des Jahres" ernannt. Außerdem wurde sie als „Beste Airline im Mittleren Osten 2019" und in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Business-Class-Erfahrung Qsuite als „Beste Business Class der Welt 2019" und „Bester Business-Class-Sitz 2019" ausgezeichnet. Qatar Airways ist die einzige Fluggesellschaft, die fünfmal mit dem begehrten Titel „Airline des Jahres" von Skytrax ausgezeichnet wurde, der in der Luftfahrtindustrie als Gipfel der Exzellenz gilt. Der HIA wurde kürzlich bei den SKYTRAX World Airport Awards 2020 als „Drittbester Flughafen der Welt" unter 550 Flughäfen weltweit eingestuft.

