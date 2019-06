Pressemitteilung BoxID: 757128 (puls Marktforschung GmbH)

Greta treibt das Kaufinteresse an Elektroautos

puls Studie zum Kaufinteresse an Elektroautos

Am Montag dieser Woche treffen sich Spitzenvertreter der Regierung sowie der Auto- und Zulieferindustrie in Berlin, um sich über die Zukunft der Automobilbranche auszutauschen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Elektromobilität und die Frage, ob die Kunden bei diesem Spiel mit hohem Einsatz und unsicherem Ausgang mitziehen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Nürnberger Marktforschung puls im Rahmen einer repräsentativen Studie bei 1.023 Autokäufern in Deutschland mit dem Kaufinteresse an Elektroautos beschäftigt. Mit ermutigenden Ergebnissen: Aktuell äußern 52 Prozent der deutschen Autokäufer Interesse an der Anschaffung eines Elektroautos, für Hybride sind sogar 64 Prozent offen. Fühlt man E-Auto Interessenten genauer auf den Zahn dann zeigt sich, dass diese eher jünger sind und Grün wählen. Elektroauto-Interessenten „schieben sich“ von daher wohl zu großen Teilen deckungsgleich mit der „Generation Z“ in den Markt, die radikalen Forderungen nach konkreten Klimaschutz-Maßnahmen stellt. Dazu passend gibt jeder fünfte Autokäufer an, dass die „Fridays for Future Bewegung“ rund um Greta Thunberg Auswirkungen auf seine Autonutzung hat. Dabei stehen vier Maßnahmen im Vordergrund: Reduktion der Nutzung des Autos (53 Prozent), Umstieg auf Elektroautos (46 Prozent), Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel (43 Prozent) und Umstieg auf kleinere Autos (33 Prozent). Von daher ist Greta wohl ein weiterer Treiber der Etablierung von Elektroautos auch in Deutschland, wo die Bedenken gegenüber E-Autos sicherlich besonders ausgeprägt sind. Diese Bedenken reduzieren sich wohl in dem Maße, wie Elektroautos an stabiler Reichweite gewinnen, für Otto-Normalverbraucher erschwinglich werden, die Lade-Infrastruktur ausgebaut wird und die Ladevorgänge schneller werden. Wie Marketing für Elektroautos funktioniert, zeigt Audi mit seiner e-tron Kampagne, die Elektroauto-Interessenten erfolgreich bei ihren Bedenken abholt und damit in Deutschland Top-Wahrnehmungswerte erzielt. puls Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner empfiehlt von daher die Schaffung von Elektroauto-Erlebnisbereichen im Automobilhandel, die Forcierung von E-Auto-Probefahrten und ein Marketing, das Interessenten auf unterhaltsame Weise bei ihren Bedenken gegenüber Elektroautos abholt.

