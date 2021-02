Je höher umso besser. Wer auf Seite eins bei Google gerankt ist, der hat in puncto Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA) alles richtig gemacht. Unterstützung bei ihrer Online-Marketing-Strategie holen sich viele Mittelständler und Konzerne bei Agenturen, die mit speziellen Tools die Algorithmen und Bots von Google bedienen. Wem das nachweislich besonders gut gelingt, wird vom Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) für seine Arbeit ausgezeichnet.



In diesem Jahr wurden insgesamt 52 Zertifikate deutschlandweit verliehen. Gleich zwei gingen an die Puetter Online Communications mit Sitz in Köln. Damit ist die Agentur eines von fünf Unternehmen, das die Qualitätszertifikate in den Fachrichtungen SEO (Strategie, Onpage) und SEA bekommen hat.



Inhaber und Geschäftsführer Michael Pütter weiß, dass er die Zertifikate in erster Linie seinen Kunden zu verdanken hat: „Sie sind diejenigen, die mit unserer transparenten Arbeitsweise zufrieden sind und die im Ergebnis mehr Umsatz mit uns generiert haben.“



Für die Zertifizierung in den Fachrichtungen SEO und SEA hat die Kölner Agentur Best-Practice-Beispiele beim BVDW eingereicht. Diese werden von einem Expertenbeirat eingehend geprüft. „Als Zertifikatsträger unterzeichnen wir außerdem den Code of Conduct, der die Einhaltung von Qualitätsstandards wie Seriosität und Transparenz sicherstellt“, erklärt Pütter.



Ausruhen auf den Lorbeeren kann man sich im schnelllebigen Online-Marketing-Business nicht. Das Gütesiegel ist auf zwei Jahre begrenzt. Danach prüft der Expertenbeirat des BVDW erneut die Bewerber und deren Arbeitsweise.



Online-Marketing-Strategien zu entwickeln ist seit der Gründung der Puetter GmbH im Jahr 2012 ein Schwerpunkt der ständig expandierenden Agentur. Sowohl Unternehmen wie Toshiba, die Krankenkasse DAK sowie Branchenleader aus den Sparten Tourismus und Hotellerie vertrauen in der digitalen Außenwirkung und Kundenkommunikation auf die Expertise der Agentur. Seit 2015 wird Puetter Online Communications kontinuierlich im Bereich Suchmaschinenoptimierung und mit SEA-Qualitätszertifikaten ausgezeichnet.

