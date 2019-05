Pressemitteilung BoxID: 754020 (ProSiebenSat.1 Media SE)

Programmänderung: ProSieben verschiebt "Grey's Anatomy" am Mittwoch für "Joko & Klaas LIVE"

Eine außergewöhnliche Viertelstunde Fernsehen: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erspielen sich 15 Minuten Live-Sendezeit und besiegen in der Premiere von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ am Dienstagabend ihren Arbeitgeber.



ProSieben räumt als Gewinn die Prime Time frei und zeigt „Joko & Klaas LIVE“ bereits morgen, einen Tag nach der Show, um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Der Serien-Mittwoch mit „Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte“ beginnt damit ab 20:30 Uhr.



In „Joko & Klaas LIVE“ dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen die beiden völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von „Joko & Klaas LIVE“. Die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich auf ProSieben zu sehen sein.



Die Revanche erfolgt am Dienstag, um 20:15 Uhr in „Joko & Klaas gegen ProSieben“.



„Joko & Klaas LIVE“ – Mittwoch, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

