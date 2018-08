Der schnellste Auszug in der "Promi Big Brother"-Geschichte! Der erste Bewohner hat das Haus bereits verlassen - heute, 20:15 Uhr, live in SAT.1

Bevor der letzte Bewohner heute Abend live ins „Promi Big Brother“-Haus einziehen wird, hat der erste schon aufgegeben: Bereits vor der großen Startshow (heute, 20:15 Uhr, live in SAT.1) hat ein Prominenter, der seit Mittwochabend auf der „Baustelle“ des großen Bruders wohnte, in der Nacht zum Freitag Deutschlands härteste Herberge verlassen. Für welchen Prominenten war „Promi Big Brother“ zu hart?



„Promi Big Brother“ – heute, um 20:15 Uhr, live in SAT.1



Hashtag zur Show: #PromiBB



