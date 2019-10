Pressemitteilung BoxID: 769676 (Szymkowiak Projektzentrum Veranstaltungsmanagement)

Schauen, kramen, feilschen im Mondschein

Die Hallen-Flohmarktsaison startet wieder am 05.10. in der SACHSENarena

Endlich ist es wieder soweit, die Sommerpause ist vorbei und es kann geschlendert, gestöbert und gefeilscht werden. Den Riesaer Nachtflohmarkt haben sich die Trödelfans schon fest im Kalender eingetragen. Sie lieben es einfach zu ungewöhnlicher Uhrzeit durch die gut beleuchtete Sachsenarena von 15-23 Uhr zu schlendern. Schauen, Kramen, Feilschen zwischen hunderttausend Raritäten. Kunst, Kult und Kitsch. Egal ob altes Spielzeug, historische Musikinstrumente, antiquarische Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, Porzellan, alte Schränke mit und ohne Holzwurm oder Nostalgisches aus DDRZeiten – der bunte Mix macht es zum Erlebnis. Zirka 4.000 Besucher schlendern an einem solchen Abend durch die hell erleuchtete Sachsenarena um in den Erinnerungen zu stöbern. Die Gastronomie sorgt mit Imbiss, Kaffee und Erfrischungen für das leibliche Wohl.



Was: Nachtflohmarkt

Wann: 05.10.2019, 15 bis 23 Uhr

Wo: SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa

Eintritt: 2,50 Euro | freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige Begleitpersonen Schwerbehinderter

