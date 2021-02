Wotan Wilke Möhring ermittelt im „Tatort“ als „Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke“ für die Bundespolizei im Norden. Der erste „Tatort“, an den der Schauspieler sich erinnern kann, war der Klassiker „Reifezeugnis“ mit Nastassja Kinski, den er sich als kleiner Junge heimlich angeguckte. Zum Wochenauftakt trifft er nun die Schauspielerin, die später durch ihre Rollen, wie im Film „Paris, Texas“, zum Weltstar wurde und gerade ihren 60. Geburtstag feierte, persönlich im „Wer weiß denn sowas?“- Studio zum Rateduell.



Am Dienstag treten die amtierende „GNTM“-Siegerin Jacky Wruck und Viviane Geppert, die seit 2016 das Boulevardmagazin „taff“ moderiert, zu einem bildhübschen Rateduell an. Ihnen zur Seite stehen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, die weniger durch Model-Maße bestechen, dafür aber routinierte Ratefüchse sind.



Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist nicht der einzige Star in der Familie. Während sie bis Ende letzten Jahres die Hauptrolle der „Astrid Richter“ in der Telenovela „Rote Rosen“ spielte, startet ihre Tochter Charley Ann Schmutzler als Sängerin durch und spielte bereits in mehreren TV-Produktionen mit. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume das Mutter-Tochter-Team zum Raten zu Gast.



Der Koch Björn Freitag ist nicht nur verantwortlich für das Essen der Fußballmannschaft von „Schalke 04“, sondern seit über zehn Jahren auch „Der Vorkoster“ im WDR-Fernsehen. Sein Kollege Ali Güngörmüş interpretiert in der HR-Fernsehsendung „Koch’s anders – Hessische Küche neu entdeckt“ typische regionale Gerichte neu. Am Donnerstag treten die beiden Superköche allerdings nicht zum Wett-Braten, sondern zum Wett-Raten gegeneinander an.



Sie haben ihre ganz eigene Art „Tatort“-Fälle in Stuttgart zu lösen: Zum Wochenausklang ermitteln „Kommissar Thorsten Lannert“, gespielt von Richy Müller, und sein Kollege „Sebastian Bootz“, gespielt von Felix Klare, nicht in Sachen Mord und Totschlag, sondern versuchen, knifflige Fälle wie diesen zu lösen:

Hühner verfügen über sogenannte Vibrationsorgane, mit denen sie ...?

a) Feinde erkennen

b) Geschmacksrichtungen wahrnehmen

c) ihre Körpertemperatur regulieren



Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 8. bis 12.2.2021 im Überblick:

Montag, 8. Februar – Wotan Wilke Möhring und Nastassja Kinski

Dienstag, 9. Februar – Jacky Wruck und Viviane Geppert

Mittwoch, 10. Februar – Charley Ann Schmutzler und Claudia Schmutzler

Donnerstag, 11. Februar – Björn Freitag und Ali Güngörmüs

Freitag, 12. Februar – Felix Klare und Richy Müller



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

„Wer weiß denn sowas?“ ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

„Wer weiß denn sowas?“ im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

