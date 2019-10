Pressemitteilung BoxID: 770168 (Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen)

Deutsch-Österreichisches Vater-Tochter-Duell bei "Wer weiß denn sowas?"

Heikko Deutschmann trifft auf seine Tochter Klara Deutschmann

Eigentlich steht die gebürtige Hamburgerin Klara Deutschmann gerade für zwei weitere Teile ihrer Erfolgs-Reihe „Reiterhof Wildenstein“ für Das Erste vor der Kamera, aber für ein Rateduell mit ihrem in Innsbruck geborenen Vater Heikko Deutschmann bei „Wer weiß denn sowas?“ nimmt sie sich Zeit. Gleich zum Wochenbeginn kommt es zum Deutsch-Österreichischen Vater-Tochter-Duell.

Instagram-Star und Influencerin Cathy Hummels kennt sich bei Trends und Fashion bestens aus, ihr Gegenspieler, Comedian Matze Knop, witziger Fußball-Experte mit eigenem Podcast, hofft sicher hingegen auf viele Sportfragen.

Als Frontmann der Hamburger Rockband „Rattles“ feierte Achim Reichel zwischen 1960 und 1966, zu Zeiten des legendären Star-Clubs, seine ersten Erfolge – und steht bis heute auf der Bühne. Bei „Wer weiß denn sowas?“ tritt er am Mittwoch gegen seine Kollegin Jasmin Wagner an, die als „Blümchen“ in den 90er Jahren durchstartete und am „Ballermann“ gerade wieder an alte Erfolge anknüpft.

Seit 2017 ist die Schauspielerin Joyce Ilg Lockvogel in der Spaßshow „Versteckte Kamera“. In Kai Pflaumes Quizshow will sie sich zum Wochenausklang mit ihrem „Chef“, dem Moderator Guido Cantz, beim Lösen kniffliger Quizfragen messen.

Am Donnerstag erwarten die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton hohen Besuch an ihrer Seite. Es kommen die „Prinzen“ Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel. Über 25 Jahre sind „Die Prinzen“ mittlerweile erfolgreich in der Republik unterwegs. Singen können sie perfekt, doch wie sieht es mit dem Raten aus?



Wer kann Fachfragen wie diese richtig beantworten?

Rod Stewart, Freddie Mercury und Elton John ...?

sind alle Namenspaten für Fußballstadien

brachten gemeinsam eine Schweißband-Kollektion auf den Markt

wollten zusammen die Superband „Nose, Teeth & Hair“ gründen



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 7. bis 11. Oktober 2019 im Überblick:



Montag, 7. Oktober– das Vater/Tochter-Duell Heikko Deutschmann und Klara Deutschmann

Dienstag, 8.Oktober – die Influencerin Cathy Hummels und der Comedian Matze Knop

Mittwoch, 9. Oktober – die Sänger Achim Reichel und Jasmin Wagner

Donnerstag, 10. Oktober – die „Prinzen“ Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel

Freitag, 11. Oktober – die Schauspielerin Joyce Ilg und Moderator Guido Cantz



„Wer weiß denn sowas?“ ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (