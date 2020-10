An Türen klingeln, Süßigkeiten sammeln und gruselige Kostümpartys in Kindergarten und Schule: In Zeiten von Corona wird das für viele Kinder ausfallen. Umso wichtiger sind in diesem Jahr vielleicht die Hexen und Geister, die auf den Bildschirmen wieder für Gruselstimmung sorgen. Daher hat FLIMMO unter www.flimmo.de kindgerechte Filme und Serien zusammengestellt, die rund um Halloween im TV und bei Streaming-Anbietern zu sehen sind. Für jede Altersgruppe und die ganze Familie ist etwas dabei. Tipps für Angebote auf YouTube mit Bastelanleitungen oder Liedern gibt es noch dazu.



Spaß an Grusel und Spannung gehört für viele an Halloween dazu. Doch jedes Kind geht damit ganz unterschiedlich um. Daher sollten Eltern gerade bei Filmen und Serien mit Gruselfaktor auf eine altersgerechte Auswahl achten, um Angst und Überforderung zu vermeiden. Medienanfänger kann schon ein lauter Knall oder ein dunkler Schatten ängstigen. Kinder ab Mitte des Grundschulalters haben dagegen mit Spannung oft mehr Erfahrung und können mit einem gewissen Maß an Nervenkitzel durchaus umgehen. Doch auch hier sind die Grenzen unterschiedlich. Eltern sollten aufmerksam beobachten, wie viel Spannung der Nachwuchs verträgt und die Gruselgeschichten am bestem gemeinsam anschauen. Klar ist auch: Horrorfilme für Erwachsene sind grundsätzlich für Kinder aller Altersstufen tabu.

