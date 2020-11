Vom Donnerstag, den 26. bis Samstag, den 28. November 2020 verwandeln DC Developments und das Ulmer Fotostudio picslocation eine Fläche im Erdgeschoss von Haus 4 in ein Pop-Up Weihnachtsfotostudio.



Täglich von 10 – 17 Uhr können sich bis zu 10 Personen aus maximal zwei Haushalten in rustikaler, festlicher Kulisse weihnachtlich ablichten lassen. Die Hälfte der Einnahmen wird an die Ulmer Vereine Guter Hirte und ERAL (Ein Recht Auf Leben) gespendet.



Highlight für Tierliebhaber: Am Samstag, den 28.11.20 von 10 – 13 Uhr wird außerdem der Hundetrainer Martin Döhler von Martin Rütter DOGS vor Ort sein, für alle die, die sich ihr Foto durch einen Vierbeiner versüßen lassen möchten.



Infos auf einen Blick:





Preis pro Shooting: 69 Euro - im Preis inkludiert sind zwei hochauflösende Bilder in digitaler Form

Ein Shooting ist für ca. 30 Minuten angesetzt

Für alle Hygienemaßnahmen ist gesorgt!

34,50 Euro für das Fotostudio können mit EC-Karte bezahlt werden

Die 34,50 Euro für die Vereine bitten wir Sie bar mitzubringen

Termin reservieren über: https://www.picslocation.de/kontakt

Treffpunkt: Albert-Einstein-Platz, Haus 4 (gegenüber von den Treppen zum UG) à Das Pop-Up Fotostudio wird ausgeschildert sein



