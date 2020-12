Saisonvorbereitung im heimischen Fitness-Keller, Einspielen im sonnigen Süden, das eigene Cart im Club und ein professionelles Tool zur Muskel-Regeneration: Mit neuen Partnern und Ausrüstern geht die PGA of Germany in die Saison 2021.



– „Life Fitness“, der jüngste Neuzugang in der PGA Partner-Riege, ist Weltmarktführer im Segment der Fitness-Geräte. Das Unternehmen bietet sein Produkt-Portfolio sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen wie Golfclubs an und hat aktuell volle Auftragsbücher: Nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie richten sich viele Sportler im heimischen Keller ein kleines Kraft- und Cardio-Studio ein, um den Körper in Form und fit für die nächste Saison zu halten. Zwar ist Schlagweite nicht alles, was spätestens klar ist, seit PGA Ehrenmitglied Bernhard Langer dem US-amerikanischen Longhitter Bryson DeChambeau in der Finalrunde des Masters 2020 zwei Schläge abnahm, obwohl der ihn in Augusta im Schnitt um 50 Meter ausgedrived hatte. Unstrittig ist aber auch: Der Trend geht zu deutlich längeren Drives, und die dafür nötige Schlägerkopfgeschwindigkeit gibt’s nicht geschenkt: Um an Schlagweite zuzulegen, sind Kraft, Schnellkraft und Beweglichkeit sowie allgemein eine gute physische Fitness wesentliche Grundvoraussetzungen. Wer eine erfolgreiche und verletzungsfreie Golf- und Turniersaison plant, legt die Grundlagen dafür in diesen Wochen im Gym. Life Fitness mit Hauptsitz in Rosemont in den USA ist der weltweit führende Hersteller von Fitnessgeräten. Das Unternehmen produziert Ausdauer- und Krafttrainingsgeräte unter den Markennamen Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group und SCIFIT und verkauft sie in 166 Länder. Sitz der Life Fitness Europe GmbH ist Unterschleißheim bei München. Und ganz gleich ob Fitnessstudio, Hotel-Gym, Trainingsraum im Golfclub, Workout-Center eines Leistungssportlers oder kleiner Fitness-Keller zuhause: Life Fitness hat es sich zur Aufgabe gemacht, passende Geräte für jeden Trainierenden und jeden Trainingsraum anzubieten. Die Laufbänder, Crosstrainer, Lifecycle-Ergometer und Trainingsstationen sind ideal für ein kleines Fitnessstudio im Club, für Hotels oder eben den heimischen Hobbykeller. Mitglieder der PGA of Germany erhalten bis zu 25 Prozent Rabatt auf Geräte der Markenfamilie von Life Fitness (www.pga.de/lifefitness.html).



Purer Golfgenuss und sizilianisches Flair: Wer seinem Spiel nach der Winter-Vorbereitung zuhause anschließend im Freien und bei frühlingshaften Temperaturen den nötigen Feinschliff vor dem Saisonstart geben möchte, der hat dazu alle Optionen im luxuriösen Verdura Resort in Sizilien, der neuen Winterbase der PGA of Germany. Zwei 18-Löcher-Plätze, ein 9-Loch-Academy-Course und ein Luxus-Hotel lassen keine Wünsche offen. Als Heimat der Rocco Forte Sicilian Open der European Tour, direkt am azurblauen Wasser des Mittelmeers gelegen, hat sich das Verdura Resort auf Sizilien unter den Luxusgolfdestinationen Europas einen Namen gemacht. Mit einem Weltklasse-Meisterschaftsplatz, der durch hervorragende Unterkünfte und einige der besten Übungsanlagen Italiens ergänzt wird, bietet das Resort Golfern ein modernes Fünf-Sterne-Erlebnis auf höchstem Niveau. Außerdem steht ein 9-Löcher-Par-3-Platz zur Verfügung – der zweite Meisterschaftsplatz wird derzeit renoviert und im Sommer 2021 wiedereröffnet. Das Verdura Resort - Teil der Rocco Forte Hotels - liegt an der Südküste Siziliens zwischen Agrigento und dem Fischerdorf Sciacca und bietet 191 Zimmer und Suiten mit Meerblick sowie eine Auswahl an privaten Luxusvillen mit jeweils eigenem Pool. Zur Ausstattung gehören Tennisplätze, ein Infinity-Pool und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio. Ausführliche Informationen zur nun neben den Beachcomber Hotels auf Mauritius und der Villa Padierna in Spanien dritten Winterbase der PGA of Germany sind auf der Website der PGA of Germany unter www.pga.de/verdura.html abrufbar.



Als neuer Ausrüster der PGA of Germany hat sich die Cart Care Company GmbH bereits im Rahmen der Deutschen Golflehrermeisterschaft 2020 auf den Anlagen von WINSTONgolf präsentiert. Das "Club Car Tempo Premium" gibt es aktuell in einer PGA Sonderedition zum Sonderpreis für PGA Golfprofessionals. Die Ausführung beinhaltet Deluxe Polster, ein Bag Cover, USB-Ladebuchsen zum Beispiel fürs Handy und die Ausstattung mit PGA Logo, Name des Cart-Eigentümers und extra starken Batterien. Auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt es sogar Alufelgen! Gerade in Corona-Zeiten ist das eigene Cart für jeden Golfprofessional eine Überlegung wert – und sicher auch für so manches Clubmitglied! Denn die ausgereiften Fahrzeuge des neuen PGA Ausrüsters erleichtern den Teaching-Alltag auf der Driving Range und natürlich den Transport des gesamten Teaching-Equipments. Und Hingucker sind die schicken Gefährte allemal - vor allem, wenn der eigene Name darauf prangt! Mehr unter www.pga.de/cartcare.html.



Schließlich ergänzt ein weiterer Partner aus dem Fitness-Bereich die Partner-Riege der PGA of Germany: Flow Sports heißt der Hersteller eines hochwertigen Massagegeräts für ambitionierte Amateure, Leistungssportler und Professionals, die nach dem Kraft- und Ausdauer-Training oder auch nach einer anstrengenden Golfrunde ihrer Muskulatur bei Entspannung und Regeneration helfen möchten. Die neueste Entwicklung im Bereich Regeneration ist der Wechsel von Faszien-Rollen hin zu deutlich effektiveren, vibrierenden Werkzeugen. Die Massagepistolen von Flow Sports Technology Europe, die es in den Ausführungen „Mini“ und „Pro“ gibt, eigenen sich hervorragend, um Regenerationszeiten zu verkürzen, Schmerzen zu beseitigen und die Beweglichkeit zu fördern. Der Massagekopf erzeugt je nach gewählter Stufe zwischen 1800 und 3200 Vibrationen (Schläge) pro Minute auf die Muskulatur; diese Vibrationen haben eine unmittelbare und tiefe Wirkung auf das Gewebe und liefern wesentlich bessere Ergebnisse für die Durchblutung und das Lösen von Verklebungen und Verspannungen als das klassische Faszientraining mit Rollen oder Bällen. Zudem ist die Behandlung mit einer Flow Massagepistole denkbar einfach und jederzeit möglich, was sie zu einem wichtigen Teil für die Vorbereitung auf eine erfolgreiche Golfsaison 2021 macht (www.pga.de/flow-sports.html).

