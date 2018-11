Einfacher geht's nicht

22.11.18

Vertragsdaten zu Strom- und Gasabschlüssen jetzt verfügbar



Partner von PROCHECK24 können ab sofort bei vermittelten Strom- und Gasverträgen auf die vom Anbieter zurückgemeldeten Vertragsdaten zugreifen, wie z. B. den Belieferungsbeginn, die Kündigungsfrist oder die Zählernummer. Aus den vorliegenden Daten werden die Erstvertragslaufzeit sowie der Ablauf der nächsten Kündigungsfrist errechnet.



"Um unseren Partnern den größtmöglichen Mehrwert zu bieten, zeigen wir zusätzlich den optimalen Zeitpunkt an, um einen Kunden auf einen Anbieterwechsel und seine Sparmöglichkeiten hinzuweisen. Der "empfohlene Wechselzeitpunkt" liegt 6 Wochen vor Ablauf der nächsten Kündigungsfrist und gibt unseren Partnern somit die Möglichkeit, frühzeitig mit ihren Kunden in Kontakt zu treten." sagt Björn Weikert, Geschäftsführer PROCHECK24 GmbH.



Automatische Datenübernahme bei Neuabschluss (auch von extern)



Liegen zu einem Kunden bereits Daten von einem vorherigen Strom- oder Gasabschluss vor, werden diese automatisch für einen erneuten Wechsel in die Antragsstrecke übernommen. Nach Prüfung auf Aktualität kann ein Neuabschluss direkt durchgeführt werden. Somit ist ein erneuter Wechsel mit 5 Klicks schnell und einfach möglich. Erweitert wurde in diesem Zusammenhang die Import-Schnittstelle von PROCHECK24, die bis dato nur die Einspielung von Kundendaten für Ratenkredite und Kfz-Versicherungen von externen CRM-Systemen ermöglichte. Dadurch können die Kundendaten direkt bei Aufruf eines Vergleiches an PROCHECK24 übergeben und die Bearbeitungszeiten so auf ein Minimum reduziert werden.



Neuer Webservice liefert Sparpotenzial direkt in die eigene Beratungssoftware



Mit dem neuen Webservice kann die mögliche Ersparnis bei einem Strom- oder Gasanbieterwechsel im Vergleich zum örtlichen Grundversorger direkt in die eigene Beratungssoftware eines Partners geliefert werden. Nötig hierfür sind nur zwei Angaben: die Postleitzahl und der Verbrauch des Kunden bzw. alternativ die Anzahl der Personen im Haushalt. "Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, so können Finanzvertriebe und Maklerpools beispielsweise durch eine Integration in ihr CRM oder ihre Kunden-App von einer gesteigerten Kontaktfrequenz profitieren, da der Kunde einfach auf sein Sparpotenzial bei einem Wechsel aufmerksam gemacht werden kann", sagt Daniel Hering, Geschäftsführer PROCHECK24 GmbH. Sparpotenziale von oftmals über 500 Euro bieten dem Partner anschließend zahlreiche Cross-Selling-Möglichkeiten auf Vorsorge- oder Absicherungsprodukte.



Volle Marktabdeckung und günstigste Preise für Energiemakler



Über PROCHECK24 erhalten Vertriebspartner – überwiegend Versicherungsmakler, Finanzvertriebe, Pools, Banken oder Versicherer – Zugriff auf die Vergleichsrechner von CHECK24. Damit sind mit z.B. über 1.000 Stromanbietern im Vergleich quasi volle Marktabdeckung und in der Regel günstigste Preise im Markt sichergestellt. Partner profitieren so vom maximalen Sparpotenzial ihrer Kunden und können ihr Kerngeschäft so bestmöglich unterstützen.



