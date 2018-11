Die Prignitz feiert ihre Spezialität - Die Knieperzeit beginnt

07.11.18

Am 10. November 2018 beginnt die diesjährige Knieperkohlsaison, die ihren Abschluss zu Beginn des Monats März 2019 mit dem Sur`n Hansen-Markt in Perleberg findet. Die Saisoneröffnung mit diversen Knieperkohlvarianten und regionalem Bauernmarkt findet am Samstag, den 10.11.2018 von 10 bis 17 Uhr, auf der Freifläche vor und im Pritzwalker Kulturhaus statt.



Dem Tourismusverein Pritzwalk und Umgebung e.V. ist es gelungen, ein großes Familienfest mit vielen Aktivitäten und kulturellen Beiträgen, wie Livemusik und Unterhaltung für die jüngsten Besucher bis hin zu einem regionalen Bauernmarkt, auf dem vielfältige Angebote und vor allem regionale Erzeugnisse vorgestellt werden, zu organisieren. Unterstützung erhalten die Organisatoren hierfür erneut durch den Agrarmarketingverband pro agro.



Leckere Knieperkohlgerichte und neue Knieperspezialitäten, regionale Produkte und Erzeugnisse – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Knieperkohl-Variationen der Neudorfer Fleischerei laden zum Probieren ein. Geräucherter Fisch, Fleisch, Käse, Obst und Gemüse aus der Region sowie vielfältige Honigerzeugnisse von regionalen Imkern können verkostet und natürlich erworben werden. An den Floristik-, Holzschnitzereien-, Keramikund Strickwarenständen erlebt man heimisches Handwerk und handwerkliches Können hautnah.



Ein Fest also, das viele interessante Eindrücke verspricht und einlädt, neben Knieperkohlgerichten auch andere Köstlichkeiten aus der Prignitz zu probieren.



Seit über 25 Jahren engagiert sich der Verband pro agro für die Vernetzung und Vermarktung von Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



