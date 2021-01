Seit vielen Jahren begleitet und betreut der Agrarmarketingverband pro agro den Landwirt Christoph Schulz bei den Themen Qualitäts-Sicherung (QS) und der Initiative Tierwohl (ITW). Jetzt hat der Landwirt für seine Arbeit den Ceres Award in der Kategorie Geflügelhaltung erhalten.



Die Preisrichter begründeten die Wahl mit dem großen Engagement, mit dem Christoph Schulz aus dem Landkreis Spree-Neiße den Tierwohlgedanken fördert. Besonders gelobt wurde von den Juroren die Transparenz und Offenheit, mit der der landwirtschaftliche Betrieb interessierten Verbrauchern die moderne und tierfreundliche Geflügelhaltung nahebringt.



Vor rund zwei Jahren begann der Mehrgenerationenhof von Christoph Schulz in Atterwasch die Hähnchenaufzucht von einer bisher konventionellen Haltung auf die von der Plukon Food Group entwickelte „FairMast“ Hähnchenhaltung umzustellen. Um die Tiere entsprechend den Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes für das Einstiegslabel „1 Stern“ aufziehen zu können, waren umfangreiche Umbauten erforderlich. Durch den großen Einsatz und das Verantwortungsbewusstsein des Landwirts und seiner Familie hat sich der Bauernhof inzwischen zu einem landwirtschaftlichen Vorzeigebetrieb entwickelt, von dem wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte und auch von einer kritischen Öffentlichkeit akzeptierte Tierhaltung in der gesamten Region ausgehen.



Die Plukon Storkow GmbH, ein Mitgliedsunternehmen des Verbands pro agro, hat Christoph Schulz ermutigt und unterstützt, sich um den Ceres Preis zu bewerben. Entsprechend groß ist die Freude, dass er nun von der Jury zum besten Geflügelhalter Deutschlands gekürt wurde. Für den Ceres Award hatten sich in den letzten Monaten über 200 Landwirte aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland in 10 Kategorien beworben.



Der Ceres Award der Fachzeitschrift Agrarheute umfasst die Prämierung zum „Landwirt des Jahres“ und gilt laut DLV als höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft. Er wurde dieses Jahr zum 7. Mal verliehen. Namenspatin für den Ceres Award ist Ceres, die römische Göttin des Ackerbaus.



Der Verband pro agro engagiert sich seit bald 30 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



