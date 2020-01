Pressemitteilung BoxID: 783661 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

Brandenburger Besonderheiten kennenlernen

Regionalität kommt bei den Kunden sehr gut an. Dies zeigt sich immer wieder auf der Internationalen Grünen Woche: Heute (23.01.2020) haben Vertreter der Handelskette REWE die Einladung des Agrarmarketingverbands pro agro wahrgenommen und kamen eine Stunde vor Messebeginn mit den Unternehmen der Brandenburg-Halle 21a ins Gespräch.



Jan Schleicher, Leiter Category Management REWE Ost Berlin-Brandenburg, hat heute eine Stunde vor Messebeginn gemeinsam mit Marktchefs, selbstständigen Kaufleuten sowie Vertriebsverantwortlichen der REWE Ost und Mitarbeitern aus dem regionalen Einkauf die Möglichkeit wahrgenommen und ist gemeinsam mit dem Verband pro agro mit vielen Unternehmen der Brandenburg-Halle 21a ins Gespräch gekommen: „Der gemeinsame Rundgang mit den Kaufleuten ist eine sehr gute Gelegenheit, eine andere Perspektive auf die Produkte zu bekommen. Wir vom Einkauf sind für das Organisatorische wie zum Beispiel die zentrale Listung der Produkte zuständig. Die Kaufleute der einzelnen Märkte haben den direkten Kontakt zum Kunden und wissen, was gewünscht ist. Dieser Rundgang ist für uns ein absoluter Mehrwert. Wir werden jetzt im Nachgang verschiedene Unternehmen der Brandenburg-Halle nochmal besuchen und neue Listungen sondieren.“



Inge Marschall, Marktmanagerin vom REWE Berlin-Schöneberg, nimmt am Rundgang teil, um neue regionale Produkte in den Markt zu bringen: „Regionalität kommt bei den Kunden sehr gut an, vor allem sind die Kunden auch bereit, mehr Geld für regionale Produkte auszugeben. Brandenburg hat eine überraschende Vielfalt an Unternehmen und Produkten, wenige sind bei meinen Kunden bekannt. Im letzten Jahr habe ich auch schon an diesem Rundgang teilgenommen und im Nachgang das Markenprogramm VON HIER aufgenommen. Die Präsentation der Unternehmen ist toll. Durch diesen direkten Kontakt mit den Geschichten zu den Erzeugnissen können wir die Produkte viel besser verkaufen.“



„Seit Januar 2019 verarbeiten wir in Velten Bio-Milch von Bauern aus der Region. Auf der Grünen Woche wollen wir unsere Marke bekannter machen. Handelsrundgänge wie der heutige sind dafür perfekt. Man gewinnt Kontakte und kann sein Netzwerk ausbauen. Aktuell sind wir auf der Suche nach weiteren Vertriebspartnern, da wir noch lange nicht unsere Kapazitäten erreicht haben. Die Vertreter von REWE waren sehr interessiert und ich habe schon jetzt sehr gute Gespräche geführt.“, erzählt Thomas Quasdorf von der Luisenhof Milchmanufaktur.



Uwe Engelmann, Vertriebsleiter Landkost-Ei GmbH begrüßt die Rundgänge mit dem Handel: „Nutzen! Mitnehmen! Für viele Vertreter in den großen Ketten ist die Regionalität der einzelnen Produkte nicht sofort ersichtlich. Im direkten Gespräch kann man intensivst informieren und Liefermöglichkeiten klären. Und natürlich auf Fragen eingehen – wie ist die Tierhaltung? Wie die Eierzeugung? Wie sind die Wege? Kann man euch besuchen?„



Haben vor zehn Jahren noch sechs Vertreter von Handelsketten teilgenommen, meldeten sich für die diesjährige Grüne Woche über 480 Kontakte aus den Bereichen Handel und Gastronomie an. Auf diesem Wege werden regionale Branchenunternehmen und Produktinnovationen aus Brandenburg vorgestellt und sollen so den Weg in die Handelsregale und Speisekarten finden.

