Pressemitteilung BoxID: 804107 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

Brandenburger Antipasti gewinnen Auszeichnung HIT 2020

Das pro agro-Mitglied Spreewaldhof Golßen erhält für die neuen Antipasti-Produkte die Auszeichnung HIT 2020 des Branchenmagazins Lebensmittel Praxis. Die innovativen Produkte aus dem Kühlregal überzeugten 850 Entscheider im Lebensmittelhandel und belegten Platz 2 in der Kategorie "Obst & Gemüse". Der Agrarmarketingverband pro agro gratuliert herzlichst.Die im Oktober 2019 erstmals vorgestellten Antipasti-Produkte der Marke Spreewaldhof belegten in der Kategorie "Obst & Gemüse" Platz zwei und wurden so zum "HIT 2020". Seit über 30 Jahren befragt die Zeitschrift Lebensmittel Praxis die Entscheider im deutschen Lebensmittelhandel nach den erfolgreichsten Neueinführungen der letzten 12 Monate. In diesem Jahr stimmten 850 Entscheider über 573 Produkte aus 38 Warengruppen ab und wählten jeweils die Top 3 innovativsten Produkte.



"Wir freuen uns sehr, dass unsere Antipasti-Produkte unter den TOP3 der Warengruppe Obst & Gemüse sind. Als Familienunternehmen arbeiten wir seit 130 Jahren mit viel Leidenschaft in der dritten Generation für qualitativ hochwertige Produkte und kreieren immer wieder innovative Neuheiten mit Zeitgeist für unsere Kunden. Wir sind stolz auf die Auszeichnung 'HIT Neue Produkte 2020'," erklärt Patrick Liermann, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb des Spreewaldhofs.



Mit der Produktfamilie Antipasti präsentiert sich die Marke Spreewaldhof mit drei Artikeln erstmals in diesem Produktsegment und verbindet mediterrane Delikatessen mit knackigen Gurken. Die drei Antipasti-Produkte sind: Würzige Cornichons mit Kapernäpfeln, Würzige Cornichons mit Antipasti und Knoblauchgurken mit Peperoni.



"Wir freuen uns, dass unsere Antipasti bei den befragten Entscheidern im Lebensmitteleinzelhandel so gut ankommen, denn der Weg in die Kühltheken des Handels ist für neue Produkte nicht immer einfach. Wir stehen noch am Anfang unserer Distribution der Antipasti, doch bald werden die Produkte häufiger in der Kühltheke zu finden sein", erklärt Patrick Liermann.



Das vor fast 130 Jahren gegründete Familienunternehmen Spreewaldhof Golßen wird in dritter Generation von den Geschwistern Karin Seidel und Konrad Linkenheil geführt. 200 Festangestellte und bis zu 220 saisonale Arbeitskräfte sind im Unternehmen beschäftigt. Rund 32 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten werden jährlich vom Spreewaldhof zu verschiedenen Spezialitäten verarbeitet. Die Produktpalette umfasst 250 Artikel inkl. Handelsmarken, verkauft in über 30 Ländern. Die Stärkung der Region liegt der Familie am Herzen und ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bedeutendes Ergebnis des Engagements ist die seit 1999 geschützte geografische Angabe „Spreewälder Gurken“.



Derzeit werden dringend Produktionshelfer gesucht, aber auch weitere qualifizierte Kräfte. Anfragen und Bewerbungen können an karriere@spreewaldhof.de geschickt werden. Wer längerfristig Lust hat zur Spreewaldhof Familie zu gehören, hat gute Chancen auf eine Festanstellung.



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.spreewaldhof.de

www.proagro.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (