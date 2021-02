Natur Radler-Genuss, wie er sein sollte:



Das bringt seit dem 01. Februar das neue „Hoepfner Natur Radler“. Der spritzige Bier-Mix ist „aromatisch im Geschmack, echt saftig und natürlich erfrischend“, freut sich Willy Schmidt, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hoepfner.



Helles, mild gehopftes Vollbier, gemischt mit unverfälschtem echten Zitronensaft ohne künstliche Süßungsmittel sorgt für den prickelnden Auftritt dieser naturtrüben Limonade mit der aromatisch fruchtigen Geschmacksnote und ihrer feinen zitrustypischen Herbheit.



Für Willy Schmidt erfüllt die Privatbrauerei Hoepfner mit der Neuheit aus Karlsruhe einen Verbraucherwunsch nach mehr Natürlichkeit in den Produkten, der auch in der Getränkebranche in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. „Diesen Trend haben wir zum Anlass genommen, unser Produktportfolio zu überprüfen und das neue Hoepfner Natur Radler zu kreieren, das schon jetzt Lust auf Frühling macht“.



Hoepfner Natur Radler gibt es in der praktischen 24x0,33l Split-Box und im 0,33 l Sixpack.



Mehr Infos unter: https://www.hoepfner.de/bierspezialitaeten/sorten/natur-radler.html

(lifePR) (