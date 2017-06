Premium Swiss Family Hotels lancieren rechtzeitig auf die Sommerferien die Swiss Family Tour mit tollen Naturerlebnissen

Familienferien in der Schweiz werden immer beliebter. In Anlehnung an die Kampagne «Zurück zur Natur», welche von Schweiz Tourismus in diesem Jahr läuft, hat die Vermarktungsorganisation Premium Swiss Family Hotels die Swiss Family Tour zusammengestellt. Familien wurden motiviert, interessante Natur-Attraktionen in einer Tour zu besuchen und in den Premium-Swiss Family Hotels zu übernachten. Die schönsten Naturschönheiten, die man ideal mit Kindern besuchen kann, sind einerseits auf der Webseite von Premium Swiss Family Hotels zu finden, und sind auch auf der App «Gastfreund» integriert und so jederzeit verfügbar.



Nicht umsonst werden Ferien in der Schweiz für Familien immer beliebter. Die Ferien fangen dank einer kurzen, stressfreien Anreise viel früher an, als wenn man ins weite Ausland reist. Das spart Kosten und Nerven. Unser Land hat für Familien viel Einzigartiges für glückliche Familien-Ferien zu bieten. Die Schweiz ist unglaublich reich an Naturschönheiten: Berge und Gletscher, tosende Schluchten und Wasserfälle, glasklare, türkisfarbene Bergseen laden zum Baden und Tauchen ein, einzigartige Aussichten und eine vielseitige Fauna und Flora verführen Besucher aus dem In- und Ausland mit ihrer einzigartigen Schönheit. Diese Natur-Erlebniswelt ist fast überall zum Nulltarif zu haben. Egal, ob man eine längere Reise durch die Schweiz bucht oder nur einen Kurzurlaub, die Entdeckungen lohnen sich.



Doch wohin soll man mit den Kindern? Die acht Premium Swiss Family Hotels, welche sich in Graubünden, Tessin, Zentralschweiz und in der Ostschweiz befinden, haben in Anlehnung an die Kampagne von Schweiz Tourismus zum Thema «Zurück zur Natur» die besten, für Familien idealen Punkte herausgesucht. Orte, die man besucht haben muss. Die «Swiss Family Tour» wird auf der Webseite von Premium Swiss Family Hotels aufgeschaltet, wo man sich viele Tipps für erholsame Ferien in der Natur holen kann. Die Naturerlebnisse befinden sich im Einzugsgebiet der acht Premium Swiss Family Hotels. So werden die Ferien in einem dieser Hotels neben den hoteleigenen Aktivitäten um Ausflüge in die Natur erweitert und damit noch spannender. Die meisten dieser Naturerlebnisse kann man kostenlos besuchen, zu Fuss oder mit dem Velo. Das Schöne daran ist, dass die Kinder sich nicht nur draussen bewegen und an der gesunden Luft so richtig auspowern können, sondern so ganz nebenbei die Schweiz kennenlernen und vieles über die Natur lernen.



Zu empfehlen ist eine mehrtägige Reise durch die Schweiz, während der man seine liebsten «Nature Points» besucht und in den Premium Swiss Family Hotels übernachtet. Diese Betriebe haben sich auf Familien spezialisiert und bieten von familienfreundlichen Hotelzimmern bis Ferien-Appartements alles an. Die Angebote für Familien sind überdurchschnittlich. Während alle acht Betriebe 7 Tage Kinderbetreuung anbieten, sind die übrigen Angebote in jedem Hotel individuell. Alle aber haben sie gemeinsam, dass Familien herzlich willkommen sind und man sich auf diese Zielgruppllle mit seinen Leistungen zu hundert Prozent eingestellt hat.



Die Swiss Family Tour ist nicht nur auf der Homepage von Premium Swiss Family Hotels zu finden, sondern auch in der App «Gastfreund», die gratis heruntergeladen werden kann, wird in nächster Zeit um viele weitere Familienausflugstipps in der ganzen Schweiz ergänzt und wird so zu einem interessanten Ausflugsführer für Familien. Darin sind nicht nur Tipps rund um die acht Hotels, sondern von überall in der Schweiz. So findet man auch viele Tipps für Tagesausflüge mit der Familie.



Zu den Premium Swiss Family Hotels gehören: Frutt Family Lodge, rocksresort Laax, Swiss Holiday Park Morschach, Schweizerhof Lenzerheide, Valbella Inn, Kinderhotel Muchetta Davos-Wiesen, Märchenhotel Braunwald und Albergo Losone.

