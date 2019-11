Pressemitteilung BoxID: 776417 (Praxisklinik am Rosengarten)

Dr. Timo Spanholtz spricht auf der 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie

Jährlich findet die Jahrestagung der renommierten DGÄPC statt: eine ausgewählte Gruppe von Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie kommt zusammen, um sich fachlich auszutauschen und über neue Techniken und Entwicklungen zu sprechen.



Dr. Timo Spanholtz, Leiter der Praxisklinik am Rosengarten (Köln & Bergisch Gladbach) war dieses Jahr eingeladen, über seine Erfahrungen mit der Kryolipolyse-Behandlung, dem Wegfrieren von Fettzellen, zu berichten.



Spanholtz kann auf eine lange Erfahrung mit der Kryolipolyse zurückblicken und demonstrierte den anwesenden Kollegen die technischen Details der Behandlung und die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Therapie.



Weitere Vorträge quer durch das Fach der plastisch-rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie machten den Tag und das gesamte Meeting zu einem spannenden und fachlich hochwertigen Termin im Kalender von Dr. Spanholtz.



Weitere Informationen zum Thema Kryolipolyse und Plastisch-ästhetische Chirurgie erhalten Sie an einem der Standorte, an welchen Dr. Timo Spanholtz seine Patienten berät und behandelt. Besuchen Sie hierfür gerne unsere Seite www.praxisklinik-rosengarten.de.

