Wenn Ende Oktober Berlins neuer Airport BER eröffnet, wird am 8. November der Flughafen Berlin-Tegel endgültig geschlossen. Die deutsche Hauptstadt verabschiedet sich damit von einer Legende.



Viele kennen den Flughafen aus den letzten Jahrzehnten als Berlins wichtigstes Tor zur Welt. Aber wer kennt schon die ganze spannende Geschichte? Immerhin blickt der Flughafen auf eine 121-jährige bewegte Historie zurück und hat selbst Geschichte geschrieben!



Bereits um 1900 starteten hier Ballone und Luftschiffe. Mit Fug und Recht kann man den Platz auch als Wiege der Raumfahrt bezeichnen – hier arbeiteten beispielsweise Raketenpioniere wie der junge Wernher von Braun. Seine Bewährungsprobe musste der Airport unter französischer Hoheit während der Berliner Luftbrücke bestehen. Und als in den 1970er-Jahren das sechseckige Terminal entstand, gehörte es zu den modernsten der Welt.



Die FliegerRevue holt mit ihrem Sonderheft diese faszinierenden Fakten aus dem Dunkel der Geschichte und bietet dem Leser fundierte Informationen – umfassend und gut bebildert. Darunter so manches Unerwartete. Das ist mehr als nur Luftfahrtgeschichte. So steht der Flughafen nun noch einmal im Mittelpunkt des Geschehens. Und die FliegerRevue liefert das richtige Sonderheft zur richtigen Zeit.



Flughafen Tegel 121 Jahre

EAN: 4193233614901

180 Seiten, 14,90 EUR

Erscheint am 15.10.2020

