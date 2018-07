Plaza Hotelgroup übernimmt 4-Sterne-Hotel Blankenburg

Bereits am 01.04.2018 hat die Plaza Hotelgroup das traditionelle Hotel Blankenburg in Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg übernommen. Das Vier-Sterne-Hotel wird als PLAZA Hotel Blankenburg geführt und ergänzt das Portfolio der Plaza Hotelgroup in der Stuttgarter Region. Alle Mitarbeiter des Hauses wurden übernommen. Das PLAZA Hotel Blankenburg ist das 34. Hotel des Heilbronner Familienunternehmens.



Geschäftsführerin der PLAZA Hotelgroup, Yonca Yalaz, freut sich sehr über den Neuzugang: „Das neue Stadt- und Business-Hotel passt hervorragend zu unserem bereits vorhandenen Portfolio in der Stuttgarter Region. Wir sind sehr glücklich, mit diesem 4-Sterne-Hotel den dritten Standort unter der Eigenmarke PLAZA zu etablieren. Sicherlich ergeben sich gute Synergieeffekte mit den vorhandenen Häusern, dem Best Western Plaza Hotel in Ditzingen und dem Best Western Plaza Hotel in Filderstadt.“



Für die Zielgruppe Geschäftsreisende der örtlichen und regionalen Firmen liegt das Haus verkehrsgünstig und zentral in der Stadtmitte, genau gegenüber dem S-Bahnhof von Ditzingen. An den Wochenenden und an Feiertagen ist das Hotel ein beliebtes Ziel für Privatgäste und Gruppen, die die Region Stuttgart und Ludwigsburg als Reiseziel haben. Das Zentrum von Stuttgart ist innerhalb von 15 Minuten sowohl mit der S-Bahn, als auch mit dem Fahrzeug über die nahegelegene A81 zu erreichen.



Das seit 25 Jahren im Familienbesitz befindliche Privathotel wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erneuert und befindet sich daher auf einem sehr modernen Stand.



Es verfügt über 71 schallisolierte Zimmer mit Dusche, Fön, Kabelfernsehen, Radio, Mailbox, Weckanlage, Minibar, großzügigem Schreibtisch und einer Sitzecke. Erst im Jahre 2017 wurden alle Zimmer und Flure des Hauses klimatisiert. Im Jahr 2016 wurde eine Highspeed W-Lan-Leitung mit 200 Mbit/s Download und 20 Mbit/s Upload Geschwindigkeit installiert. In der Tiefgarage haben bis zu 35 Fahrzeuge Platz.



Das PLAZA Hotel Blankenburg Ditzingen war seit der Eröffnung im Jahre 1993 eines der ersten Hotels in Baden-Württemberg mit einer DEHOGA-Zertifizierung. Auch Im Jahre 2017 erfolgte eine erneute Klassifizierung der DEHOGA mit vier Sternen.



Alle Gäste erhalten bei Anreise einen bunten Früchteteller als Willkommensgeschenk. Das Restaurant Ambiente bietet das tägliche großzügige Frühstücksbuffet und an den Abenden regionale und klassische Gerichte. Für Feiern jeglicher Art werden verschiedene Buffets und individuell zusammengestellte Menüs auch am Wochenende und an Feiertagen angeboten. Die dazugehörige Bar verwöhnt von 17 bis 24 Uhr mit einer regionalen Auswahl an Weinen, Fassbieren und klassischen Spirituosen. Im Untergeschoss des Hauses befindet sich außerdem ein Kaffeevollautomat, dessen Benutzung für alle Hausgäste kostenfrei ist.

PLAZA Hotelgroup GmbH

Bereits 2002 wurde das Fundament für die Plaza Hotelgroup von dem Unternehmenspaar Yonca und Ihsan Yalaz gelegt, 2013 entstand die gleichnamige GmbH mit Sitz in Heilbronn. Die Plaza Hotelgroup betreibt derzeit 3- und 4-Sterne-Businesshotels an 34 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien und den Niederlanden mit insgesamt über 4.000 Zimmern. Ein Teil der Häuser sind der weltweit größten Hotelkette Best Western angeschlossen. Aktuell finden Verhandlungen mit weiteren Franchise-Gebern wie z.B. mit Hampton by Hilton statt. Ausgesprochenes Ziel ist es, das Portfolio in den nächsten fünf Jahren auf 50 Hotels auszubauen. Neue Hotelprojekte in 2018 und 2019: Bottrop (157 Zimmer); Österreich: Linz (188 Zimmer); Niederlande: Amsterdam (160 Zimmer). Gäste aus dem Geschäftsreise- wie auch dem Freizeitsegment sind gleichermaßen Zielgruppen der zentral in mittleren bis großen Städten gelegenen Hotels. Weitere Informationen unter www.plazahotels.de.





