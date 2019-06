Pressemitteilung BoxID: 757137 (Planet Bowling GmbH)

Vereins-Cup 2019

Im Juli 2019 findet der erste Vereins-Bowling-Cup im Planet Bowling Kaiserslautern statt. Nach dem riesigen Erfolg unseres Firmen-Bowling-Cups in den letzten Jahren freuen wir uns besonders auf den Vereins-Cup 2019. Gemeinsam mit dem Team und dem Coach Spaß haben und gleichzeitig das „Wir-Gefühl“ stärken – das ist es, worauf der Vereins-Bowling-Cup abzielt. Lasst die Pins so richtig beben und tretet im Team gegen die harte Konkurrenz anderer regionaler Vereine an – im Wettstreit um einen Trikotsatz für Euren Verein.



Die Teilnahme am Vereins-Bowling-Cup ist allen aktiven Spieler, der Vorstandschaft und dem Trainerstab der Clubs erlaubt. Die Anmeldung erfolgt im Team, wobei jedes Team aus mind. 5 Personen besteht (4 Spieler, 1 Ersatzspieler) und die Startgebühr 10 € pro Person beträgt. Es muss ein Captain benannt werden. Die Teams dürfen ausschließlich aus aktiven Mitgliedern des Vereins bestehen, externe Spieler sind nicht zulässig. Jeder Verein kann maximal zwei Mannschaften melden. Fair play! Es ist zu beachten, dass maximal 2 organisierte Bowlingspieler (aktive DBV/DBU- bzw. Bowling-Vereinsmitglieder) in den Teams spielen dürfen.



Und das Beste: Es wird 3 Finalrunden geben. Dem Siegerteam der Finalrunde A winkt ein Preisgeld von 1.000 €. Die Zweitplatzierten können dem 1. FCK gemütlich in einer Loge beim Spielen zuschauen (bis zu 10 Personen). Das 3. Siegerteam kann einen Trikotsatz im Wert von 500 € von 11teamsports gewinnen. In den Finalrunden B und C gibt es außerdem eine Brauereibesichtigung der Firma Bischoff für bis zu 20 Personen sowie ein Ballpaket zu gewinnen.



Die diesjährigen Termine starten jeweils ab 19:00 Uhr:



Donnertag, den 04.07.19 Vorentscheid 1

Dienstag, den 09.07.19 Vorentscheid 2

Donnerstag, den 11.07.19 Vorentscheid 3

Dienstag, den 16.07.19 Vorentscheid 4

Freitag, den 19.07.19 FINALE



Reserviert jetzt unter www.planet-bowling.de oder meldet euch vor Ort an.



Wir würden uns freuen, Euch zum Vereins-Bowling-Cup begrüßen zu dürfen.

