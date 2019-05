Pressemitteilung BoxID: 752692 (Plaketten Petersen GmbH)

Erstmals in Kassel: die HORSICA - Pferde erleben!

Mit der HORSICA öffnet eine familienfreundliche Pferde-Breitensportmesse in Hessen ihre Tore: Vom 20. – 22. März 2020 findet die vielseitige Veranstaltung erstmals in der Messe Kassel statt und lädt Sport- und Freizeitreiter, Tierfreunde und Familien zu einem abwechslungsreichen Besuch ein – Reitershopping zum Saisonstart inklusive!



Geboten wird eine vielseitige Messe rund ums Thema Pferdehaltung und Reitsport. Eine breite Auswahl von Anbietern präsentiert Reitmode, Reitsportartikel, Pferdefutter- und Pflegemittel sowie Zubehör in verschiedensten Preislagen und für jeden Geschmack. Für Unterhaltung ist gesorgt: Ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Akteuren und Reitgruppen, zum großen Teil aus der Region, zeigt die ganze Vielfalt der Möglichkeiten rund ums Pferd. Im Showring wird es ständig verschiedene Darbietungen zu sehen geben, hier kann man zwischen Quadrillen und Voltigierern, Dressur und Zirkuslektionen verschiedenste Rassen hautnah erleben und staunen, was für Möglichkeiten es im Reitsport gibt.



Mitmachen erwünscht: Am Sonntag können die Jüngsten sich in der „HORSICA Youngsters Trophy“ präsentieren – der Sieger wird per Applausmessung ermittelt. Anmelden ist bereits möglich, die Ausschreibung finden Sie über die Website www.horsica.com unter „Programm“. Vereine und Reiter können sich ab sofort für das Tagesprogramm bewerben,



Wissen ist nicht langweilig: Wertvolle Informationen auf unterhaltsame Weise vermitteln zwei Seminarreihen mit ausgesuchten Referenten im Balios-Ring und im Vortragsbereich. An allen Tagen stehen Ihnen interessante Mediziner, Trainer und Spezialisten nach den Vorträgen für ihre Fragen zur Verfügung und bieten weitere Infos an ihren Ständen an – alle Programme sind im Eintrittspreis inbegriffen.



Vor allem gibt es mit Sicherheit den ganzen Tag über schöne Pferde vieler Rassen zu sehen: Hier kann man hautnah Pferde erleben!



Wer aktiv mitmachen möchte, kann sich über die Website für die Programme oder das Active Team bewerben. Informationen zur Messe erscheinen laufend auf der Website www.horsica.com , auf Facebook unter „horsicamesse“ oder auf Instragram (@horsica).

