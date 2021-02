Pirelli ist Hauptsponsor der FIS Alpinen Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo, die seit dem 08. Februar ausgetragen wird. Das Engagement be-ruht auf einer Vereinbarung mit Infront, dem Media & Marketing Agenten der Veranstal-tung. Pirelli zählt aufgrund seiner speziellen Reifen für die kalte Jahreszeit zu den Winter-spezialisten unter den Herstellern.



Einmal mehr unterstützt Pirelli den Wintersport. Bereits zum dritten Mal nach Sankt Moritz 2017 und Are 2019 sponsert das italienische Unternehmen eine Ski-WM. Darüber hinaus ist Pirelli Sponsor der Eishockey-Weltmeisterschaft (IIHF) sowie des italienischen Winter-sportverbandes. Doch die Verbindung zwischen Pirelli und dem Sport geht weit über den Winter hinaus, man denke an die über 25-jährige Partnerschaft mit dem Fußballclub Inter Mailand und an die Verbindung mit dem America's Cup und Luna Rossa anlässlich der 36. Ausgabe des Wettbewerbs in diesem Jahr. Hinzu kommen zahlreiche Disziplinen, in de-nen Pirelli seine Reifentechnologie präsentiert, von der Formel 1 über die Rallye-Weltmeisterschaft bis hin zu den World Superbikes: In allen diesen Rennserien ist Pirelli exklusiver Reifenlieferant.



DIE PIRELLI WINTER RANGE



Pirelli ist mit seinem Winterreifen-Sortiment in der Welt von Eis und Schnee vertreten. Das Portfolio ist selbst für extreme Bedingungen im alpinen Klima bestens geeignet. Für leis-tungsstärkere Autos bietet Pirelli den P Zero Winter. Der Reifen wurde gemeinsam mit füh-renden Automobilherstellern entwickelt. Das steht im Einklang mit der „Perfect Fit"-Strategie von Pirelli. Ihr zufolge entwickelt das Unternehmen für jedes Auto-Modell einen maßgeschneiderten Reifen, der speziell auf dieses Fahrzeug zugeschnitten ist. Sämtliche Reifen der P Zero-Familie werden nach diesem Grundsatz konzipiert. Der Winter Sottoze-ro 3 wurde für Premium-Automobile der Oberklasse entwickelt und bietet eine hohe Per-formance, während der Cinturato Winter auf Stadtautos, urbane SUVs und Crossover-Fahrzeuge zugeschnitten ist. Für SUVs und CUVs der jüngsten Generation steht der Scorpion Winter zur Verfügung, für Vans und leichte Lkw der Carrier Winter.



PIRELLI REIFEN FÜR ELEKTRO-AUDIS, INKLUSIVE DES NEUEN E-TRON GT



Pirelli ist ein Partner des Autokonzerns Audi, der eine Flotte von Elektroautos nach Cortina gebracht hat, die alle auf Pirelli Winterreifen fahren. Neben den Audi A6, A7 und Q5 Plug-in-Hybriden werden auch der vollelektrische e-tron sowie der e-tron Sportback - auch in der S-Version - auf den Straßen rund um Cortina zu sehen sein. Darüber hinaus zeigt Audi bei der Ski-WM den Prototypen e-tron GT: ein emissionsfreier Grand Tourer, für den Pirelli sowohl Sommer- als auch Winterreifen mit der Elect-Markierung gefertigt hat, bevor er am heutigen 9. Februar offiziell vorgestellt wird. Das Kürzel Elect steht für ein Bündel an Rei-fen-Technologien, die Pirelli eigens dafür entwickelte, um die Eigenschaften von Elektro-autos zu ergänzen. Diese Reifen bieten sofortigen Grip für das immense Drehmoment, haben einen geringen Rollwiderstand, um die Reichweite der Elektroautos zu maximieren sowie eine reduzierte Geräuschemission, um den Fahrkomfort und die Umweltverträglich-keit zu verbessern.



DIE SOZIALEN MEDIEN VON PIRELLI ÜBERTRAGEN DIE ATMOSPHÄRE DER WELTMEISTERSCHAFTEN



Die Ski-WM findet in diesem Jahr ohne Zuschauer statt, doch Pirelli wird das Ereignis über seine Social-Media-Kanäle für die Fans virtuell zugänglich machen, damit die Wintersport-Enthusiasten die Atmosphäre einfangen können. Stars aus der Welt des Sports und der Unterhaltung werden die sozialen Follower von Pirelli auf einer Tour hinter die Kulissen begleiten, um ihnen eine einzigartige Perspektive auf den verschneiten Wettbewerb zu bieten. So wird der Radsportler Ignazio Moser am Falzarego-Pass dabei sein, während die Schauspielerin Matilde Gioli am Misurina-See dabei ist und der Schauspieler Giulio Berruti von den 30 Haarnadelkurven des Giau-Passes sendet. Zudem wird es auf den Social-Media-Kanälen von Pirelli ein Gewinnspiel geben, bei dem Teilnehmer*innen neben Pirelli Reifen auch offizielle Cortina 2021 Fanartikel gewinnen können.

