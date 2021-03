Übernehmen Sie die Kontrolle. Wir übernehmen den Service: Unter diesem Motto startet der Premium-Reifenhersteller seine Frühjahrs-Promotion 2021. Konkret: Wer im Aktionszeitraum vom 01. März bis zum 31. Mai 2021 vier Pirelli Sommer- oder Ganzjahresreifen bzw. -Kompletträder ab 17 Zoll er-wirbt, dem erstattet das Unternehmen bis zu 50,00 € der Kosten für den Reifen- oder Radservice. Dazu gehören zum Beispiel Reifenmontage, Auswuchten, Einlagerung, Achsvermessung und Felgenreinigung.



Die Höhe der Erstattung bemisst sich nach der Größe der Pirelli Reifen:



- 17 Zoll = bis zu 30,00 € Servicekosten-Erstattung (inklusive Mehrwertsteuer)

- 18 Zoll und größer = bis zu 50,00 € Servicekosten-Erstattung (inklusive Mehrwertsteuer)



Teilnehmen können private und gewerbliche Kunden, deren Fuhrpark maximal zehn Fahrzeuge enthält.



Und so erhalten Kunden die Servicekosten-Erstattung



Sie kaufen im Aktionszeitraum stationär oder online bei einem Pirelli Partner vier Pirelli Sommer- oder Ganzjahresreifen bzw. -kompletträder ab 17 Zoll plus Service.



Anschließend registrieren sie sich innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf auf der Website http://www.pirelli.de/sommer-2021 und laden dort die eingescannte Rechnung hoch. Daraufhin überweist Pirelli die Erstattung der Servicekosten von bis zu 50,00 € (brutto) auf das angegebene Konto.



Achtung: Bei allen Filialen der Driver Reifen und KFZ Technik GmbH sowie allen teilnehmenden Partnern der Driver Handelssysteme GmbH erfolgt der Sofortabzug der Servicekosten bis maximal 50,00 € (brutto) auf der Rechnung.



Ein weiteres Plus für Reifenkäufer: die Reifengarantie TYRELIFE™



Nach dem Kauf von vier Pirelli Sommer- oder Ganzjahresreifen bzw. Kompletträdern ab 17 Zoll können die Käufer*innen zudem von den Vorteilen der kostenfreien Reifengarantie TYRELIFE™ profitieren. Dazu müssen sie die Pirelli Reifen registrieren. Dies kann gemeinsam mit der oben genannten Registrierung zur Erstattung der Ser-vicekosten erfolgen. Wird einer dieser Reifen innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum beschädigt und verfügt noch über mehr als vier Millimeter Restprofiltiefe, er-stattet Pirelli beim Kauf eines Pirelli Ersatzreifens bis zu 100 Prozent des Kaufpreises.

