Pressemitteilung BoxID: 749043 (Pinakothek der Moderne Kunstareal München)

Die Staatliche Graphische Sammlung München geht online

Die Staatliche Graphische Sammlung München empfängt ihre Besucherinnen und Besucher ab sofort auch online! Das Museumspublikum kann über die Homepage der Sammlung seinen digitalen Studiensaal von nun an bei sich zu Hause oder unterwegs einrichten und Einblick in die schier unerschöpflichen Bestände des Münchner Kabinetts nehmen: www.sgsm.eu/sammlung/sgsm-online



Mit dem Onlinegang tritt die Staatliche Graphische Sammlung München zukünftig mit einem nicht unwesentlichen Teil des visuellen Kulturerbes des Freistaats Bayern hinaus auf die Bühne internationaler Öffentlichkeit und reiht sich ein unter die graphischen Sammlungen von Weltrang. Ermöglicht wurde dies durch die großzügige Unterstützung des Projekts seitens der Stiftung Pinakothek der Moderne und des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.



Der Onlinegang wird dazu beitragen, dass die Staatliche Graphische Sammlung München und ihr immenser Bestand an hochkarätiger Kunst auch jenseits des Fachpublikums für eine breitere Öffentlichkeit greifbar sind. Er wird damit das Profil des Wissenschaftsstandorts Bayern schärfen und für die Attraktivität Münchens als Museums- und Ausstellungsstadt dauerhaft werben.



Ab sofort wartet das Museum mit großen Teilen der Schenkung der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith auf. Höhepunkte ihres druckgraphischen Werks sind bis 26. Mai in der Ausstellung „Kiki.Smith.TOUCH“ in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen. Anschließend ist alles jederzeit weiter online zu bewundern, Interessierte können sich mit wichtigen Werkdaten versorgen und – hat man erst richtig Feuer gefangen – kann sich, wer will, die Blätter im Studiensaal der Graphischen Sammlung im Original vorlegen lassen.



Ebenfalls online stehen die jüngsten Bestandskataloge zu LUCAS VAN LEYDEN, den Zeichnungen von FRANZ VON POCCI sowie weitestgehend zu GRANDE DECORAZIONE.



Damit aber nicht genug: Im Hintergrund wird auf Hochtouren gearbeitet, die bereits in Teilen hochgeladenen ITALIENISCHEN ZEICHNUNGEN und die ITALIENISCHE DRUCKGRAPHIK komplett online zu stellen. Selbstverständlich stehen darüber hinaus in den kommenden Monaten und Jahren noch weitere Sammlungsteile im Fokus des Onlinegangs. Tag für Tag werden die Nutzer mit neuen Einträgen versorgt. Das Museum ist in Bewegung, und die Öffentlichkeit herzlich eingeladen, immer wieder Neues und Unbekanntes zu entdecken.



www.sgsm.eu/sammlung/sgsm-online

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (