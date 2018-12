Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gratulieren zum 75. Geburtstag von Dr. Hartwig Garnerus, Theo Wormland-Stiftung

14.12.18

Hartwig Garnerus, der langjährige Förderer, Stifter und Mäzen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wird am 17. Dezember 75 Jahre alt. Seit weit über drei Jahrzehnten setzt sich der promovierte Kunsthistoriker mit unermüdlichem Elan für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ein und hat sich um die kulturellen Belange des Freistaats Bayern höchst verdient gemacht. 2016 wurde Hartwig Garnerus vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.



Das kontinuierliche und vielfältige Engagement der Theo Wormland-Stiftung für die Pinakothek der Moderne gipfelte in der 2013 erfolgten Schenkung der Sammlung des Textilunternehmers Theo Wormland, die Meisterwerke des Surrealismus von Salvador Dalí über Max Ernst bis René Magritte beinhaltet. Die Pinakothek der Moderne feierte diese Schenkung 2013/14 als Meilenstein in der Sammlungsgeschichte mit der Ausstellung „Traum-Bilder. Die Wormland-Schenkung“.



Als herausragende kulturpolitische Leistung von Hartwig Garnerus ist die tatkräftige Initiative zum Bau der Pinakothek der Moderne anzusehen, die durch seinen Aufruf zu einer Spendenkampagne eingeleitet wurde. Durch die von Garnerus 1994 maßgeblich mitbegründete Stiftung Pinakothek der Moderne konnte die von der Bayerischen Landesregierung als Bedingung gestellte private Anschubfinanzierung von 10 Prozent der Bausumme für das Museum der Moderne ermöglicht werden. Die Theo Wormland-Stiftung trug selbst mit über 3 Mio. DM entscheidend zum Bau der dritten Pinakothek bei.



Bei der Förderung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen durch die Theo Wormland-Stiftung zeigt sich Hartwig Garnerus stets als generöser Ansprechpartner und kenntnisreicher Impulsgeber, unermüdlich um die Erweiterung der Sammlung Moderne Kunst und die Unterstützung zentraler Ausstellungsprojekte, wissenschaftlicher Stipendien und grundlegender Publikationen bemüht. Die Theo Wormland-Stiftung finanzierte u. a. die Bestandskataloge „Werke der Brücke-Künstler“ und „Amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts“. Annähernd 30 Ausstellungen konnten seit 1986 maßgeblich gefördert oder ermöglicht werden, jüngst die große Sonderausstellung „Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses“, für die die Theo Wormland-Stiftung Initiativförderer war.



Viele bedeutende Erwerbungen konnten zudem nur mit den Mitteln der Wormland-Stiftung und die enthusiastische Unterstützung durch Hartwig Garnerus finanziert werden: das großartige Kinderbildnis „Thomas und Wilhelmine“ von Lovis Corinth, die „Frau im schwarzen Mantel“ von George Grosz, „Vorlesen“ von Carl Lohse sowie der „Rautenkopf“ von Georg Baselitz setzen wichtige Akzente und bilden heute Hauptwerke der Sammlung Moderne Kunst.



Als Sammler unterstützt Hartwig Garnerus die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit bedeutenden Leihgaben aus dem Bereich der zweiten Expressionistengeneration und der figurativen Tendenzen der 1920er-Jahre. Gegenwärtig werden in Saal 4 sowie Saal 7 der Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne Werke der Sammlung Garnerus präsentiert, darunter Walter Gramatté, „Landschaft mit Laternen“ (Süddeutsche Zeitung, Großformat, 07.12.2018), Wilhelm Lachnit, „Mädchen mit Schmuck“ sowie Karl Hofer, „Mädchen mit Blume“ und „Der Zeitungsleser“ des jung verstorbenen Malers Helmut Kolle, um dessen kunstwissenschaftliche Erforschung sich Dr. Hartwig Garnerus große Verdienste erwarb.

