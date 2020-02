Pressemitteilung BoxID: 788047 (Philharmoniker Hamburg / Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester)

Symphonische Dichtungen in der Elbphilharmonie

Liszts Faust-Symphonie und Richard Strauss' Tod und Verklärung im Philharmonischen Konzert

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg präsentiert unter der Leitung von Dirigent Frank Beermann gemeinsam mit dem Symphonischen Chor Hamburg und dem Tenor Brenden Gunnell die „Faust-Symphonie“ von Franz Liszt und Richard Strauss‘ „Tod und Verklärung“. Die Konzerte am 15./16. März sind ausverkauft; Restkarten gibt es ggf. im Kartenservice der Staatsoper und an der Tageskasse der Elbphilharmonie.



Zahlreiche Künstler stellten sich bereits der schöpferischen Auseinandersetzung mit Goethes Faust, einem der bedeutendsten Themen deutscher Literatur. Einen ungewöhnlichen Ansatz wählte Franz Liszt, als er sich nach seinem Leben als Virtuose in Weimar niedergelassen hatte. Dort entwickelte er die symphonische Dichtung, eine zur damaligen Zeit neue Charakterdarstellung von Literatur in der Orchestermusik. Auf diesem Wege schuf er 1854 seine „Faust-Symphonie“. Liszts Werkkonzeption zielte nicht auf das Handlungsdrama, er schuf vielmehr drei „Charakterbilder“ in Gestalt und formaler Anlehnung an drei Symphoniesätze: Faust, Gretchen und Mephisto. Im chorischen Finale werden unter Einbeziehung eines Männerchores und eines Tenorsolos Goethes Schlussverse „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ zitiert.



Im ersten Teil des Konzerts steht „Tod und Verklärung“ von Richard Strauss auf dem Programm. Darin setzte sich der noch junge Komponist mit den letzten Momenten im Dasein eines Künstlers auseinander und illustrierte eine pulsierende symphonische Dichtung ohne literarische Vorlage.



Der mit dem Echo Klassik ausgezeichnete Dirigent Frank Beermann beschäftigt sich schon seit Jahren mit den symphonischen Werken von Richard Strauss und hat sich mit seinen viel beachteten Wagner-Interpretationen einen Namen gemacht.



Jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn gibt es eine Einführung mit Alexander Meier-Dörzenbach.



7. Philharmonisches Konzert

So. 15. März 2020, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11.00 Uhr

Mo. 16. März 2020, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20.00 Uhr



Richard Strauss: „Tod und Verklärung“ Tondichtung für großes Orchester op. 24

Franz Liszt: Eine Faust-Symphonie für Tenor, Männerchor und Orchester



Frank Beermann, Dirigent

Brenden Gunnell, Tenor

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Restkarten von 12-65 Euro sind ggf. erhältlich im Kartenservice der Hamburgischen Staatsoper, online unter www.staatsorchester-hamburg.de sowie an den Konzerttagen in der Elbphilharmonie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (