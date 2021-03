"I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother" - formuliert es Sängerin Alanis Morissette treffend: Frauen sind heute nicht mehr „entweder oder", sondern „sowohl als auch". Sie sind liebevolle Mütter, erfolgreiche Businessladies und die glamouröse Diva – und das alles an nur einem einzigen Tag. Sie sind bestens vernetzt, stehen ihren Mann im Job und meistern die verschiedenen Rollen des immer schneller werdenden Alltags spielend. Und dabei sind sie immer einfach Ich!



Jede Frau hat ihren Stil



Internationale Mode und Stil für sich neu zu interpretieren und auf die Straßen zu bringen, ist die tägliche Herausforderung auf dem Weg raus aus dem Einheitslook. Die Regiogruppe Dortmund der Intercoiffure hat sich diese Individualität zum Ziel gesetzt und trendige Looks kreiert, die alle eins gemeinsam haben: sie sind zeitgemäß-natürlich, unaufgeregt-lässig und zeigen gesundes, glänzendes schönes Haar. Mit den neuen Trendfrisuren zollt Team an kreativen Friseuren dem turbulenten Alltag moderner Frauen Tribut, die zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang in verschiedenste Rollen schlüpfen und sich nach Frisuren sehnen, die alles mit machen. Das Ergebnis sind perfekte Schnitte und typgerechte Haarfarben, die jede Menge Raum für Stylingvarianten lassen. Die Frisuren sind geprägt von Alltagstauglichkeit und Wandelbarkeit und erlauben so für jeden Anlass das perfekte Styling: morgens natürlich und praktisch oder ein klassischer Businesslook, abends das glamouröse Partystyling für die Weihnachtsfeier oder den Konzertbesuch. Eben rund um die Uhr perfekt gestylt.



Frisuren, die alles mitmachen



Das Ich, das Individuum mit all seinen Persönlichkeitsfacetten und die Natürlichkeit der Trägerin stehen im Fokus bei "Einfach Ich". Typgerechte Looks, coole und einfache Stylings spiegeln den urbanen Lifestyle und die Sehnsucht nach Normalität und Einfachheit im Alltag der modernen Frau von heute wider. Die unaufgeregt-lässigen Frisuren sind praktisch und dennoch ausgesprochen raffiniert, clean und gleichzeitig elegant. Mit Hilfe modernster Farb- und Schnitttechniken wird die Frisur zum einzigartigen Fashion-Statement. Der perfekte Schnitt und die individuell passende Haarfarbe sind dabei nicht nur die Basis der zahlreichen Stylingvarianten, die sich die anspruchsvolle Frau heute wünscht, sondern auch Beweis für die fachliche Expertise der Friseure.



#CREDITS



Haare & Frisuren: Alexandra Simon-Teckhaus, Pia Gerdes, Kai Flagmeier, Damla Bilgetekin, Regina Winkler, Fiol Thormann, Andrea Filthaus, Sandra Göbel



Make-Up: Johanna Flagmeier, Jessica Schipper



Fotografie: Petra Hützen



Film: Henrik Kubik

Set-Organisation: Sven Sontowski



Models: PM-Agency GbR



Fashion & Styling: Leonie Weigelt



# TEAM



Sechs Top-Salons aus der Intercoiffure Stadtgruppe Dortmund ein Ziel: Im Krisenjahr 2020, in dem es monatelang nur darum ging, den Alltag zu meistern und mit immer neuen Regeln und Einschränkungen zurecht zu kommen, wollten die Unternehmer*innen aus Nordrhein-Westfalen einfach mal etwas Kreatives erleben. So kreierten sie ihre eigene Trendaussage und produzierten an einem unvergesslichen Tag im Herbst voller Energie und Leidenschaft eine Fotoproduktion, die an Qualität und Trendgespür ihresgleichen sucht. „Einfach Ich“ ist eine Hommage an das Friseurhandwerk mit klarer Botschaft: Nur im Team, in der Gruppe können wir etwas bewegen und verändern!







INTERCOIFFURE ANDREA FILTHAUS, Gummersbach



Andrea Filthaus ist seit 22 Jahren selbständig und wagte 2018 einen Neuanfang mit dem Umzug des Salons von Meinerzhagen nach Gummersbach. Aktuell beschäftigt sie acht Mitarbeiter. Ihr Salon ist ein echtes Schmuckstück in bester Innenstadtlage in Gummersbach. „Verwöhnen & Genießen“ steht für Ruhe, Balance und die perfekte Dienstleistung mit höchstem Qualitätsanspruch.

https://www.andrea-filthaus.de





HAARGENAU ALEXANDRA & PIA, Iserlohn



Die beiden Powerfrauen Alexandra Simon-Teckhaus und ihre Nichte Pia Gerdes arbeiten seit 2018, in dem 1999 gegründeten Salon gemeinsam mit ihren acht Mitarbeitern auf höchstem Niveau. Mit viel Charme und noch mehr Qualitätsbewusstsein steht Haargenau für trendbewusste Frisuren und viel Kreativität. Seit 2014 sind sie engagierte Mitglieder bei Intercoiffure.



https://www.haargenau-iserlohn.de





HERMES FRISEURE, Bad Oeynhausen



Im 93. Jahr des Bestehens so jung wie nie. In der kleinen Kurstadt Bad Oeynhausen beheimatet und bei der „TopSalon–the Challenge“ auf Augenhöhe mit Spitzensalons aus den Metropolen Deutschlands. Im Jahr 2019 und 2020 wurde der Salon wiederholt unter die besten 15 Salons Deutschlands gewählt. Gegründet 1928 führt Michael Hermes, der seit 2012 Mitglied bei Intercoiffure ist, heute ein Team aus 17 Mitarbeiter*innen. In dem 200 qm großen Wohlfühl-Salon bleiben keine Beautywünsche offen. Ganz viel Handwerk – und Trendsetter bei Frisur, Kreativität und Nachhaltigkeit. Hermes Friseure – Original seit 1928.



https://hermes-friseure.de













FRISEURHAUS FIOL THORMANN, Ahlen

Weltoffen und kreativ, trendorientiert und entspannt - das ist der mit 5 Sternen zertifizierte Salon der Friseurmeisterin Fiol Thormann. Die Unternehmerin mit höchster fachlicher Kompetenz und Qualität eröffnete 2020 sogar ihre eigene Friseurakademie, in der sie künftig Kollegen in den Bereichen Schnitt und Farbe schulen wird. Die harmonische Wohlfühloase auf hohem Niveau erwartet unsere Kunden.

https://www.friseur-thormann.de



KAI FLAGMEIER, Herford

Intercoiffure Kai Flagmeier Frisöre ist ein Shop in Shop mit eigener Boutique: Nach dem Motto Schön von Kopf bis Fuß dreht sich hier auf 170m2 alles um Mode und Schönheit. Um dem Motto auch gerecht zu werden, legt Flagmeier bei seinen 14 Mitarbeiter*innen besonderen Wert auf eine individuelle Weiterbildung. Seit drei Jahren gehört die Friseurfamilie zum Kreis der Intercoiffure.

https://kai-flagmeier.de



REGINA WINKLER, Schwerte

Der Salon von Regina Winkler in der Schwerter Innenstadt ist nicht nur groß, sondern auch wunderschön und diente dem Team als Location für das Fotoshooting: auf zwei Ebenen und insgesamt 300m2 bietet der Salon einen Shop, einen Wintergarten, eine Studiofläche und einen eigenen Zweithaarbereich. Das Team steht für exzellente Qualität und lebt den hohen Anspruch an das eigene Handwerk jeden Tag aufs Neue.

http://www.reginawinkler.de













(lifePR) (