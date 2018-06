Engagiert für die Region: Personalwerk spendet an Kinderhaus und Gemeinde in Karben

Personalwerk fördert das Montessori Kinderhaus Karben mit 15.000 Euro. Die feierliche Übergabe durch Geschäftsführer Stefan Kraft und seine Frau Simone Kraft-von Wantoch fand im Rahmen des Sommerfestes statt. „Neben dieser großzügigen Spende steht die Familie Kraft immer mit Rat und vor allen Dingen auch Tat zur Seite“, so Kinderhaus-Vorstandsmitglied Daniela Fuchs. „Da der Träger des Kinderhauses die Elternschaft ist, lebt der Verein von ehrenamtlichem und finanziellem Engagement. Ohne die langjährige Unterstützung der Familie Kraft wäre das Kinderhaus mit Sicherheit nicht das, was es heute ist.“ Mit dem Geld wird ein Werkplatz in der Außenanlage für die 25 größeren Montessori-Kinder gebaut. Für das Unternehmerehepaar Kraft war bereits der Bau des neuen Kinderhauses im Jahr 2015 ein Herzensprojekt, das rund 1,86 Millionen Euro kostete.



„Als Unternehmer wie auch als Privatperson halte ich die Förderung von Kindern und Jugendlichen für unerlässlich. Personalwerk wurde bereits 2015 als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet und indem wir entsprechende Einrichtungen fördern setzen wir uns sowohl für Familien aus der Region als auch unsere eigenen Mitarbeiter ein“, sagt Personalwerk-Geschäftsführer Stefan Kraft.



Bereits Ende Mai überreichte Stefan Kraft der St. Michaelis Gemeinde Klein-Karben eine Spende über 10.000 Euro. „Ich bin in Karben aufgewachsen und mit der Kirchengemeinde seit meiner Jugend eng verbunden. Ich habe hier viel Gutes erfahren und möchte etwas davon zurückgeben“, begründet Stefan Kraft sein Engagement. Pfarrer Werner Giesler freut sich sehr über die Hilfe: „Damit können rechtzeitig zur Einweihung der neuen Freilichtbühne im Kirchgarten die notwendigen großen Sonnenschirme für Bühne und Tribüne finanziert werden. Die Spende ist eine massive Entlastung für uns.“ Der überreichte Scheck ist für die Gemeinde die bisher größte Einzelspende.

Personalwerk Communications GmbH

Personalwerk bietet seinen Kunden die komplette Dienstleistungspalette aus einer Hand: Personalwerk Media kümmert sich um die Veröffentlichung und Platzierung von Stellenanzeigen. Personalwerk Communications entwickelt Employer-Branding-Strategien und ist für die kreative Gestaltung eines Arbeitgeberauftritts zuständig. Personalwerk Sourcing übernimmt die Aufgabe der Personalsuche und das Handling von Bewerbungen. Personalwerk Interactive kombiniert IT und HR für reibungslose Recruiting-Abläufe und starke Karriereseiten.

