Thomas B. Schumann erhält am 16.11. den diesjährigen Kesten-Preis - Laudatio durch Georg Stefan Troller

Der deutsche PEN zeichnet den Autor, Herausgeber, Publizisten, Redner und Ausstellungskurator Thomas B. Schumann mit dem diesjährigen Hermann Kesten-Preis aus (19 Uhr, Kammerspiele des Staatstheaters Darmstadt). Die Laudatio hält der vielfach ausgezeichnete Journalist, Buchautor und Filmemacher Georg Stefan Troller.



„Mit Thomas B. Schumann ehrt der deutsche PEN einen Kollegen, der sich außerordentlich um die Erinnerung an deutsche Autoren und Künstler, die zur Zeit des Nationalsozialismus in das Exil gehen mussten, verdient gemacht hat“, sagte PEN-Vizepräsident Sascha Feuchert heute in Darmstadt.



Der Hermann Kesten-Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich im Sinne der Charta des internationalen PEN in besonderer Weise für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller und Journalisten einsetzen. Erstmals im Jahre 2000 stiftete das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Zu den Preisträgern gehören Günter Grass, Anna Politkowskaja, Liu Xiaobo und zuletzt Can Dündar und Erdem Gül.



Donnerstag, 16.11., 19 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt



Mit: Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland

Karsten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt

Thomas B. Schumann, Hermann Kesten-Preisträger 2017

Georg Stefan Troller, Schriftsteller und Fernsehjournalist



Moderation: Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk)

Musik: Die Lyrischen Saiten



Weitere Informationen zum Hermann Kesten-Preis: bit.ly/1OHTUQ9

P.E.N.-Zentrum Deutschland

Das PEN-Zentrum Deutschland ist eine von derzeit weltweit 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Die ursprünglich 1921 in England gegründete Vereinigung hat sich als Anwalt des freien Wortes etabliert und gilt als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller.

