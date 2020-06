Pressemitteilung BoxID: 804292 (PEGASUS SPIELE Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH)

Eine Welt ist nicht genug

Munchkin Warhammer Age of Sigmar bei Pegasus Spiele erschienen

Nach der Synthese der beiden weltweit erfolgreichen Fantasywelten Munchkin und Warhammer zu Munchkin Warhammer 40.000, ist bei Pegasus Spiele kürzlich der nächste Titel dieser Kooperation erschienen: Munchkin Warhammer Age of Sigmar. In gewohnter Munchkin-Manier wird das Tabletop-Spiel Warhammer Age of Sigmar von Games Workshop gekonnt parodiert. Dabei lautet das Ziel weiterhin: Töte die Monster - Klau den Schatz - Erstich deine Kumpel!



Munchkin Warhammer Age of Sigmar kombiniert das Beste aus zwei Spielwelten: Eine fantastische Geschichte mit einem urkomischen und gleichzeitig leicht zu erlernenden Spielprinzip. Die acht Reiche von Warhammer Age of Sigmar liefern dabei genügend Monster und Schätze für den erfahrenen Munchkin-Spieler sowie Neueinsteiger. Die reiche Fantasy-Welt von Warhammer Age of Sigmar bietet die perfekte Grundlage für eine Neuinterpretation in Munchkin-Manier. Drei bis sechs Spieler ab zwölf Jahren kämpfen sich dabei als Soldaten der Armeen der Grand Alliances über die Schlachtfelder der acht Reiche, immer auf der Suche nach noch mehr Schätzen, pardon Ruhm und Ehre im Kampf gegen die Mächte des Chaos.



Der neueste Teil der seit 2001 weltweit erfolgreichen und seit 2003 auch in Deutschland beliebten Funspiel-Reihe Munchkin ist kürzlich erschienen. Im Laufe des Jahres wird Pegasus Spiele dann auch die beiden Erweiterungen für Munchkin Warhammer Age of Sigmar veröffentlichen. Damit dürfen sich Fans beider Spielwelten auf knapp 400 neue Karten freuen. Darüber hinaus ist Munchkin Warhammer Age of Sigmar mit Munchkin Warhammer 40.000 und den beiden bereits erschienenen Erweiterungen Glaube und Geballer sowie Zorn und Zauberei kompatibel. Möge der epischste aller Kämpfe beginnen!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (