CONspiracy 3 - Fachhandelsaktion und Partner

Neuheiten zur CONspiracy 3 exklusiv im stationären Fachhandel

Während der CONspiracy 3 vom 17. bis 19. Juli 2020 wird es exklusiv bei teilnehmenden stationären Fachhändlern Neuheiten von Pegasus Spiele zu attraktiven Aktionspreisen geben. Darüber hinaus erhalten Kunden Goodies von Pegasus Spiele und von Partnern der CONspiracy 3 gratis zu ihrem Einkauf dazu.



Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen im April und Mai geht die Online-Convention CONspiracy von 17. bis 19. Juli 2020 in die nächste Runde. Pegasus Spiele freut sich über die Unterstützung der beiden Medienpartner Orkenspalter TV und Hunter & Cron sowie der Partnerverlage Abacusspiele, Deep Print Games, Edition Spielwiese, Frosted Games, Hall Games, Ravensburger, VSFS/Midgard, Redaktion Phantastik, System Matters, Truant Spiele und Uhrwerk Verlag.



Teilnehmer dürfen sich dieses Mal nicht nur über zahlreiche digitale Inhalte wie zwei Livestreams, Brett- und Rollenspielrunden sowie vieles mehr freuen, sondern auch auf Aktionsangebote im stationären Fachhandel: Neuheiten von Pegasus Spiele werden während der CONspiracy 3 zu attraktiven Aktionspreisen exklusiv bei teilnehmenden Fachhändlern angeboten. Vorbestellungen sind bei den teilnehmenden Spieleläden ab sofort und bis Ende der Veranstaltung möglich. Die Aktionsprodukte sind das zum Kinderspiel des Jahres 2020 nominierte Foto Fish, die Familienspiele Celtic und 5211 – Azul Edition, die Kennerspiele Bad Bones und Aeon´s End wie auch die beiden Erweiterungen Aeon´s End: Aus den Tiefen und Aeon´s End: Das Namenlose, das Expertenspiel The Magnificent, die zweite Erweiterung für Empires of the North, Römische Banner, und der nachgedruckte Shadowrun Sichtschirmpack für die 6. Edition. Alle Angebote werden voraussichtlich zu Beginn der CONspiracy 3 bei den teilnehmenden Fachhändlern verfügbar und bis zum Ende der Veranstaltung erhältlich sein.



Darüber hinaus erhalten Kunden beim Kauf eines Aktionsprodukts kostenlose Goodies dazu: Promokarten für Munchkin, Munchkin Warhammer 40.000, Munchkin Warhammer Age of Sigmar und Crown of Emara sowie Werwölfe Promocharaktere, den UNDO-Promofall Versunkene Träume und ein Langland Rommé Mini-Spiel von Pegasus Spiele und viele weitere Goodies von Partnerverlagen. Während der CONspiracy 3 gibt es außerdem 25% Rabatt auf alle PDFs bei Pegasus Digital. Bereits ab 16.7. und ebenfalls bis Ende der CONspiracy 3 am 19.7., steht der Shadowrun-Roman Der vitruvianische Moment zudem kostenlos als PDF-Download bereit.



Am Freitag und Samstag dürfen sich Zuschauer der Livestreams auf Talkrunden mit der Pegasus Spiele Redaktion sowie Abacusspiele, Deep Print Games, Frosted Games, Hall Games, Edition Spielwiese, Ravensburger wie auch Let's Play Runden freuen. Weitere Informationen wie besondere Aktionen und Wettbewerbe sowie das genaue Programm der beiden Livestreams werden in Kürze bekanntgegeben.



Alle Informationen zur CONspiracy, eine Liste aller teilnehmenden Fachhändler und eine Übersicht über alle Aktionsangebote und Goodies unter www.conspiracy-con.de.

