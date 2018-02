Morgen startet Black Panther in den deutschen Kinos

Morgen (15. Fabruar 2018) startet ein neues Kapitel im Marvel-Cinematic-Universe: Mit Black Panther kommt eine der faszinierendsten Figuren aus der Superhelden-Riege um die Avengers ins Kino. In den USA hat der Film im Vorfeld alle anderen Superhelden-Verfilmungen beim Kartenvorverkauf geschlagen. Das zeigt, dass die Leiwandpräsenz von T’Challa, König des fiktiven afrikanischen Landes Wakanda, der in Fantastic Four #52 (July 1966) von Stan Lee und Jack Kirby erstmals den Fans präsentiert wurde, von vielen sehnlichst erwartet wurde. Und auch die ersten Reaktionen auf den Film sind enorm positiv bis begeistert. Für das MCU ist Black Panther ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum kommenden Avengers-Highlight Infinity War. Panini Comics hat passend zum Film eine ganze Reihe von Black Panther-Abenteuern im Angebot: Die offizielle Vorgeschichte zum Kinofilm, die laufende Black Panther-Serie, in der mit Ausgabe vier der Start einer neuen Storyline auch Neueinsteigern einen perfekten Startpunkt in die Geschichte liefert, und Marvel Knights: Black Panther, mit der Neudefinition des Charakters, auf der in Teilen auch der Film-Black Panther basiert.



BLACK PANTHER - DIE OFFIZIELLE VORGESCHICHTE ZUM FILM (52 Seiten; 4,99 €) erzählt, wie T‘Challa den Titel Black Panther und die damit verbundenen mystischen Kräfte erhält, die dem Beschützer des Königreichs Wakanda seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitervererbt werden. Das Heft enthält unverzichtbares Basiswissen zum neuen Marvel-Kinofilm.



BLACK PANTHER 4 (140 Seiten; 16,99 €). Wakanda wird von Bestien und Monstern angegriffen, doch die Götter, die seit Anbeginn über das Land wachen und es beschützen, regen sich nicht. Black Panther begibt sich auf die Suche nach Antworten. Doch nicht nur physisch drohen Feinde – im Hintergrund und auf Staatsebene schmieden einige von Captain Americas und Iron Mans erbittertsten Feinden Intrigen gegen den Herrscher. Die Storyline bietet Black Panther-Neulingen einen perfekten Einstieg in die aktuellen Abenteuer des Helden im Raubkatzen-Kostüm.



MARVEL KNIGHTS: BLACK PANTHER (132 Seiten; SC 15,99 €; HC 22,- €). Obwohl seine Heimat und sogar sein Thron von innenpolitischen Unruhen bedroht sind, verfolgt T‘Challa einen Kindsmörder bis nach New York. Dort legen sich Black Panther und seine Leibgardistinnen mit Gangstern, Wakandas Geheimpolizei und dem "Teufel" persönlich an. Der US-Regierungsbeamte Ross, der T‘ Challa zugewiesen ist, kommt aus dem Staunen kaum noch heraus. Diese Black Panther-Story ist eine der wichtigsten der letzten Jahre, denn hier wurde der Charakter von den Autoren Christopher Priest und Joe Quesada, und den Zeichnern Mark Texeira und Vince Evans inhaltlich und optisch generalüberholt.

