Die sechsteilige Comic-Mini-Serie Batman/Fortnite: Nullpunkt startet am 20. April 2021. Jede Ausgabe wird Bonuscodes zum Freischalten von Gegenständen im Fortnite-Spiel enthalten, die wiederum von der Comic-Story inspiriert sind. In der ersten Ausgabe gehört dazu gleich auch ein völlig neues Harley Quinn-Outfit!



Die Welten der Comics und Videospiele treffen am 20. April 2021 aufeinander! DC und Epic Games („Epic“) werden mit Batman/Fortnite: Nullpunkt eine sechsteilige Mini-Serie an den Start bringen, die Batman und andere DC-Superhelden mit dem weltweiten Game-Phänomen kombiniert.



Batman/Fortnite: Nullpunkt erscheint am Dienstag, 20. April 2021 parallel in Nordamerika, Italien, Mexiko, Brasilien, Spanien, der Tschechischen Republik und in Deutschland – hier natürlich bei Panini Comics. Die nachfolgenden Ausgaben erscheinen im 14-Tages-Rhythmus zum Preis von jeweils 4,99 Euro. Die Abschlussausgabe kommt am 6. Juli 2021.



Jede Ausgabe von Batman/Fortnite: Nullpunkt enthält einen einlösbaren Code für digitale Fortnite-Bonusgegenstände mit Bezug zu den DC-Heldenund denEreignissen im Comic. Dazu gehört auch ein neues Harley Quinn-Outfit. Fans, die alle sechs Codes einlösen, werden zudem ein neues Batman-Outfit für ihren Fortnite-Charakter freischalten können.



Diese Mini-Serie wurde von Christos Gage geschrieben, unterstützt von Donald Mustard, dem Chief Creative Officer von Epic. Das Artwork stammt von Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro und John Kalisz. Das Cover der ersten Ausgabe stammt von Mikel Janín (Batman, Wonder Woman, Future State: Superman). Variant-Cover wird es von Kenneth Rocafort (Sideways) und Donald Mustard geben. Das Artwork der Variant-Cover der Folgeausgaben wird von einer illustren Reihe außergewöhnlicher Künstler beigesteuert, unter anderem Arthur Adams, Jim Lee und Amanda Conner.



„Als mich DC zum ersten Mal wegen einer Batman/Fortnite-Serie ansprach, dachte ich, dass das sicher enorm viel Spaß machen würde“, sagt der Autor der Reihe, Christos Gage. „Nachdem ich dann mit Donald [Mustard] gesprochen hatte und mir klar wurde, wie tief wir in die Geheimnisse der Welt von Fortnite eintauchen würden, war ich erstaunt! Diese Serie wird Dinge über Fortnite enthüllen, die noch nie zuvor gesehen oder gehört wurden und die einen wesentlichen Teil des Kanons des Spiels ausmachen.“



„Ich freue mich auch darauf, andere DC-Superhelden in die Serie zu integrieren – Charaktere, die bereits aus dem Batman-Umfeld bekannt sind“, sagt Gage weiter. „Es wird spannend sein, mit den Fans zusammen zu erleben, wie deren Beziehungen sich in dieser neuen Welt verändern. Das Artwork von Reilly, Christian, Nelson und John ist atemberaubend und ich bin sicher, dass diese Serie jeden umhauen wird, egal ob man ein Fan von DC, Batman oder Fortnite ist.“



Zur Geschichte: Ein Spalt klafft im Himmel über Gotham City … es ist ein Riss in der Realität. Durch diesen Riss wird der Dunkle Ritter in eine bizarre und unbekannte Welt gezogen, ohne Erinnerung daran, wer er ist oder woher er kommt … Batman ist nun ein Teil der Fortnite-Welt!



Während Batman noch darum ringt, sich an seine Vergangenheit zu erinnern, versucht er gleichzeitig, der nicht enden wollenden Schleife von Chaos und Kampf zu entkommen. Dabei kreuzen unter anderem Renegade Raider, Fishstick und Bandolier seinen Weg. Stein für Stein setzt der größte Detektiv der Welt das Mosaik zum Verständnis dieser seltsamen neuen Welt zusammen und deckt dabei die schockierende Wahrheit über die Insel, was jenseits der Schleife liegt und wie alles mit dem mysteriösen Nullpunkt verbunden ist, auf.



Batman/Fortnite: Nullpunkt fördert Geheimnisse zutage, die noch nie zuvor im Spiel oder anderswo enthüllt wurden! Jeder Fan von Batman, Fortnite, atemberaubender Kunst und aufregenden Abenteuern wird es auf keinen Fall verpassen wollen, wenn der Dunkle Ritter auf der Insel gegen die Fortnite-Champions antritt, um nicht nur sich selbst, sondern auch andere Bekannte aus dem DCU zu retten … und vielleicht das ganze Multiversum!



„Bei der Entwicklung dieses Projekts mit DC war es von Beginn an unser gemeinsames Ziel, allem voran eine großartige und authentische Batman-Geschichte zu erzählen“, sagt Donald Mustard, Chief Creative Officer von Epic Games. „Batman/Fortnite: Nullpunkt stellt die Frage, was passieren würde, wenn man den größten Detektiv der Welt irgendwo, in einer sich ständig verändernden Umgebung, gefangen halten würden, ohne dass er sich daran erinnern kann, wer er ist. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leser all die Überraschungen, Wendungen und Mysterien entdecken, die wir für sie auf Lager haben.“



Über Fortnite:



Fortnite ist das völlig kostenlose Online-Spiel, in dem es darum geht als Letzter Kämpfer des Battle Royale übrig zu sein oder gemeinsam mit Freunden eigene kreative Spiele zu entwickeln oder eine Live-Show bei der Party Royale anzusehen. Die Fortnite-Action gibt es auf PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android, PC und Mac. Mehr Infos unter www.fortnite.com.



Über DC:



DC, ein WarnerMedia-Unternehmen, kreiert ikonische Charaktere, Geschichten mit Nachhall und eindringliche Erlebnisse, die das Publikum jeder Generation auf der ganzen Welt inspirieren und unterhalten, und ist einer der weltweit größten Herausgeber von Comics und Graphic Novels. Als Kreativabteilung ist DC damit beauftragt, seine Geschichten und Charaktere strategisch in Film, Fernsehen, Konsumgüter, Home Entertainment, interaktive Spiele und das DC Universe Infinite digital zu integrieren.

