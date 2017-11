Großprojekt PANDION VILLE mit 400 Wohnungen in Bonn gestartet

Auf einer der wenigen großen noch bebaubaren Flächen Bonns, dem 76.000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Gallwitz-Kaserne im Westen der Stadt, realisiert die Kölner PANDION AG mit „PANDION VILLE“ ein Wohnquartier mit insgesamt 400 Wohneinheiten.



Die Wohnfläche des Quartiers, das in eine neu gestaltete, terrassenförmige Parkanlage eingebettet ist, beträgt über 42.000 Quadratmeter. Davon werden ca. 29.200 Quadratmeter als Eigentumswohnungen zum Verkauf stehen. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 46 bis 140 Quadratmetern Fläche sind mit Balkon, Loggia, Dachterrasse oder Garten ausgestattet und machen das Projekt für Familien, Paare und Singles gleichermaßen attraktiv. Klare Formen und lichtdurchflutete Räume mit bodentiefen Fenstern runden die hochwertige Ausstattung ab.



Darüber hinaus stehen eine sechszügige Kita, eigene Tiefgaragen, sowie ca. 13.000 Quadratmeter Gewerbefläche zur Verfügung. Für die Naherholung der Anwohner werden 18.000 Quadratmeter als Verkehrs- und öffentliche Grünfläche inklusive offenen Höfen und großzügigen Sitz- und Spielgelegenheiten realisiert.



Die Planungen für die Eigentumswohnungen stammen von Römer Kögeler und Partner Architekten, die sich in im Rahmen eines von der Stadt Bonn und dem Bauherren durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs gegen mehrere renommierte Mitbewerber durchgesetzt haben. Für die Gestaltung des geförderten Wohnungsbaus ist das Büro Schultearchitekten verantwortlich.



Der Baubeginn des ersten Bauabschnitts für die ersten 111 Wohneinheiten ist für den Sommer 2018 geplant, die Gesamtfertigstellung von „PANDION VILLE“ soll bis Ende 2021 erfolgen.



Bewohner von „PANDION VILLE“ profitieren von einem vielfältigen Angebot an fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Erholungsangeboten und Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus punktet das Wohnquartier mit einer guten Verkehrsanbindung: Die Bushaltestelle Geschwister-Scholl-Straße ist wenige Gehminuten und die nächste Anschlussstelle der Bundesautobahn 565 wenige Fahrminuten entfernt.



Für Interessierte bietet PANDION ab dem 3. Dezember in der Julius-Leber-Straße einen Showroom an, der dienstags, donnerstags und freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 14:00 Uhr geöffnet hat.

PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München und Berlin. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 2.917 hochwertige Wohnungen und drei größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehören auch Wohnhochhäuser - ein Trend, den die Kölner Immobilienexperten seit 2008 aktiv mitgestalten, so zum Beispiel mit dem Wohnkranhaus "PANDION Vista" im Kölner Rheinauhafen. Daneben baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 110 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München und Berlin.

