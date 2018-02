Rafa Nadal startet eine neue Reihe von Sportzentren: Die Rafal Nadal Tennis Centre

.





Diese neue Reihe von Sportzentren ergänzt die Rafa Nadal Academy by Movistar (in Mallorca, Spanien).







Die neuen Sportzentren sollen in erstklassigen Resorts und Ferienanlagen in inter­nationalen Top-Reisezielen liegen.





Rafa Nadal präsentierte am 26. Februar 2018 in Mexiko die Rafa Nadal Tennis Centre, eine neue Reihe von Sportanlagen, die die Rafa Nadal Academy by Movistar in Mallorca, Spanien, ergänzen.



Diese neuen Sportzentren befinden sich in der Nähe von erstklassigen Resorts und Ferienan­lagen in führenden internationalen Destinationen. Die Zentren bieten Tennisprogrammen für Gäste und Anwohner an, damit diese mit den höchsten Standards Tennis spielen und Tennis­unterricht nehmen können.



Durch eine Vereinbarung mit der Palladium Hotel Group soll im November 2018 in Costa Mujeres, nördlich von Cancun (Mexiko), das erste Rafa Nadal Tennis Centre eröffnet werden, welches derzeit noch gebaut wird. Das Zentrum wird Teil der Einrichtungen der beiden Hotels TRS Coral Hotel und Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa sein, die die Kette in diesem Reiseziel in Mexiko errichtet.



In diesem Zusammenhang hat Nadal versichert: „Ich freue mich, dieses neue Projekt in Mexiko präsentieren zu dürfen. Dieses Land ist in jeder Hinsicht ein nahes Land und es ist großartig, hier das erste Projekt in diesem Jahr eröffnen zu können. Wir sind der Meinung, dass es mit der Erfahrung, die wir mit Tennis haben, und nach derselben Auslegung der Rafa Nadal Academy by Movistar in Spanien eine wichtige Attraktion für die Orte sein wird, an denen die Projekte stattfinden werden. Daher freue ich mich mit meinen Freunden bei Palladium in Costa Mujeres, wo ich letzte Woche die Baustelle besichtigen konnte, schon auf den Abschluss des Projekts, um es dann persönlich zu sehen.“



Das neue Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres bietet Tennisprogramme für alle Niveaus und Altersgruppen, sowohl für Gäste als auch für die Bewohner der Umgebung. Jedes Tennisprogramm des Rafa Nadal Tennis Centres ist personalisiert, von hoher Qualität und wird von Coaches der Rafa Nadal Academy by Movistar betreut. Diese Programme wurden aus einem exklusiven Trainingssystem entwickelt, das auf den Erfahrungen gründet, die Rafa Nadal und sein Technik-Team während seiner mehr als fünfzehnjährigen beruflichen Lauf­bahn auf dem ATP-Circuit gesammelt und basierend auf dem an der Rafa Nadal Academy by Movistar entwickelten Wissen aufgebaut haben. Die Akademie hat im Mai 2016 auf Mallorca ihre Türen geöffnet und seitdem haben mehr als 2.000 Spieler bereits das Trainingsprogramm absolviert.



Das Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres verfügt über acht Sandtennisplätze, ein Fußballfeld, einen Padel-Tennisplatz, ein Fitnessstudio für Aufwärmübungen, zum Dehnen und für die Grundausbildung, eine Ausstellung von Objekten und Kleidung von Rafa Nadal, ein Geschäft mit exklusiven Premium-Sportprodukten und eine Bar/Cafeteria mit Fernsehbild­schirmen, sodass die Gäste Tennis und andere Sportarten schauen können.



