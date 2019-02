Palladium Hotel Group feiert die große Eröffnung der Costa Mujeres Resortanlage und die offizielle Einweihung des Rafa Nadal Tennis Centre am 18. Februar 2019

07.02.19

Am 18. Februar 2019 feiert die spanische Palladium Hotel Group die offizielle, große Eröffnung seiner neuen Vorzeigeanlage in Costa Mujeres, nördlich von Cancun, Mexiko. Mit einem Investment von 280 Millionen USD verfügt die Entwicklung über 1146 Luxushotelzimmer verteilt auf zwei neue fünf-Sterne Resorts – das familienfreundliche Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa mit 673 Zimmern und das adults-only TRS Coral Hotel mit 473 Zimmern, ein Mitglied der The Leading Hotels of the World, Ltd., das hochmoderne Rafa Nadal Tennis Centre, ein Luxus Spa & Wellnesscenter auf 4740 m² und ein zentral gelegenes „Dorf“ mit einer Vielzahl an Restaurants, Bars, Kinderklubs, einem Amphitheater und sogar einer eigenen Kapelle.



Es ist das größte Projekt im Portfolio der Palladium Hotel Group und eine von Mexikos bedeutendsten, neuen Hoteleröffnungen. Das Resort wird sein offizielles Eröffnungsevent am 18. Februar 2018 mit Rafa Nadal, Abel Matutes, dem CEO der Palladium Hotel Group und weiteren Gästen feiern. Nach einer dreimonatigen, „soft-opening“ Anlaufphase für die beiden Hotels, gilt das Event als die offizielle Eröffnung der Einrichtungen und feiert gleichzeitig die Eröffnung des Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres: Nadals erster Tenniseinrichtung außerhalb seiner Heimatinsel Mallorca.



Die nahezu unberührte Region im nördlichsten Teil von Cancun, zeichnet sich als idyllischer Ort für Reisende aus, um unberührte Strände, kristallklares Wasser und eine Fülle von Korallenriffen und Meerestieren zu erleben. Gäste des Resorts können ein einzigartiges System an Kanälen und Flüssen genießen, das den Transport innerhalb der Anlage per Boot ermöglicht. Zu jedem Zimmer gehört ein Balkon oder eine Terrasse mit einer beeindruckenden Aussicht über das Resort und auf das Meer. Viele Zimmer bieten außerdem Premium-Ausstattungen wie einen direkten Zugang zu Swim-up Pools oder einen Whirlpool mit Hydromassage auf ihrem privaten Balkon.



Das Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres bietet von Nadal und seinem Technikteam entwickelte Tennisprogramme für alle Niveaus und Altersstufen an, die sowohl Hotelgästen als auch Anwohnern zur Verfügung stehen. Jedes Tennisprogramm ist personalisiert und wird von Trainern der Rafa Nadal Academy by Movistar geleitet. Mit acht Tennisplätzen, einem Fußballplatz, einem Paddle-Platz, einem Fitnessstudio für das Warm-Up, Dehnübungen und das Grundtraining, einer Rafa Nadal Ausstellung, ein Geschäft mit exklusiven Premium-Sportprodukten und einer Bar/Cafeteria mit Fernsehbildschirmen ist das Rafa Nadal Tennis Centre eine von Mexikos umfassendsten Tennisanlagen.



Neben dem Tennis können Gäste auch umfangreiche Hoteleinrichtungen genießen. Das Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa bietet ein breites Angebot an Dienstleistungen, die sich ideal für Familien, Paare und Gruppen eignen. Zu den Einrichtungen des Resorts zählen neun Restaurants, vier Schwimmbäder, ein exklusiver Pool nur für Kinder sowie ein beeindruckendes Tagungszentrum auf mehr als 1.500 m² mit einer Kapazität für 1380 Personen. Das Resort hält außerdem ein breites Spektrum an Erlebnissen bereit mit Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Yoga und Pilates sowie einem besonderen VIP-Service für Familien, darunter ein „Family Selection“ Bereich, ein luxuriöser Thermalwasser-Zirkel und eine umfangreiche Auswahl an Behandlungen im erstklassigen Zentropia Palladium Spa & Wellness Centre.



Für alle, die nach Unterhaltung suchen, bietet das Hotel eine Reihe von Livemusikshows auf den Terrassen unter freiem Himmel sowie ein Abendessen in Kombination mit einer Show im spektakulären Chic Cabaret & Restaurant. Chic entführt die Gäste auf eine gastronomische und sinnliche Reise voller Musik, Glitzer, berauschender Choreographien und Bühnenkunst.



Das TRS Coral Hotel repräsentiert das Spitzenprodukt des adults-only Portfolios der Palladium Hotel Group. Das Hotel verfolgt das neue Service-Konzept der Marke TRS-Hotels mit dem Ziel all seinen Gästen ‚Infinite Indulgence‘ (Unendlichen Genuss) ohne Grenzen zu bieten. Der Service beinhaltet ein Premium All-Inclusive Paket, einen persönlichen Butler und verschiedene andere Vorteile wie den bevorzugten Transferservice innerhalb des Resorts, einen 24-Stunden Zimmerservice (verfügbar mit der kostenlosen App des Hauses) und einen unbegrenzten Zugang zu allen Einrichtungen und Dienstleistungen des benachbarten Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa. Die Highlights des Resorts umfassen unter anderem eine internationale Spitzenküche in den vier À-la-Carte Restaurants (zusätzlich zu den neun Restaurants im Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa) und einen Strandklub im Ibiza-Stil mit einem Infinity-Pool und Poolside-Service: ein glamouröser aber gleichzeitig aber entspannter Rückzugsort.



Während die Architektur für eine Atmosphäre von ästhetischer Ruhe sorgt, ermöglicht ein Netzwerk von unterirdischen Servicetunneln ein hohes Maß an diskretem, unauffälligem Service. Die gesamte Anlage wurde drei Meter über dem Meeresspiegel errichtet, nicht nur, um die Tunnel und Kanäle bauen zu können, sondern auch um die atemberaubende Landschaft der Gegend zur vollen Geltung zu bringen.



Nur 29 km (35 Minuten) von Cancuns internationalem Flughafen und nur 20 Minuten von der Stadt entfernt, bietet das Resort eine perfekte Lage, in der die Gäste die umliegenden Strände und Mangroven in einer Umgebung voller Flora und Fauna genießen können. Die benachbarte Stadt lockt mit einem lebendigen Nachtleben und zahlreichen kulturellen und gastronomischen Angeboten. Die einzigartige Umgebung der Region, in Kombination mit den luxuriösen Einrichtungen und dem Rafa Nadal Tennis Centre, ergeben einen exklusiven, neuen Urlaubs-Hotspot.

