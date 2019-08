Pressemitteilung BoxID: 763401 (Oxfam Deutschland e.V.)

Ebola in DR Kongo: "Niemand kennt den Gesundheitszustand des anderen"

Welttag der humanitären Hilfe

Am 19. August ist Welttag der humanitären Hilfe. Laut den Vereinten Nationen steht der diesjährige Tag im Zeichen der Frauen, die weltweit als humanitäre Helferinnen in Krisen und Konflikten arbeiten.



Eine dieser Frauen ist Henriette Songo Okito, die für Oxfam in der Demokratischen Republik Kongo Präventionsarbeit im Kampf gegen Ebola leistet. Sie leitet Gesundheitsschulungen und Sensibilisierungs-Workshops über das Ebola-Virus und organisiert regelmäßige Treffen mit Gemeindemitgliedern, um deren Sorgen und Vorbehalte auszuräumen. Zudem führt sie gemeinsam mit Gemeindevorstehern Risiko-Analysen durch und stellt Aktionspläne für den Kampf gegen Ebola auf. „Prävention ist äußerst wichtig. Ebola ist aufgrund seiner Übertragungsart eine schwere Krankheit. Niemand kennt den Gesundheitszustand des anderen. Doch Ansteckungen lassen sich vermeiden, wenn man einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Wir erklären den Menschen zum Beispiel, sich nicht per Handschlag zu begrüßen und sich regelmäßig die Hände zu waschen“, sagt Henriette Songo Okito.



Interviewmöglichkeit:



Henriette Songo Okito steht für Interviews per Telefon oder Skype zur Verfügung, gerne vermitteln wir Ihnen ein Gespräch.



Über Oxfams Ebola-Arbeit in der DR Kongo:



Unsere Ebola-Arbeit konzentriert sich auf die Förderung der öffentlichen Gesundheit durch Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen sowie durch die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser. Seit dem Ausbruch haben wir mit unserer Ebola-Arbeit mehr als 600.000 Menschen erreicht, indem wir direkt mit den betroffenen Gemeinschaften zusammenarbeiten. Aus unserer langjährigen Arbeit in der Region und der Bekämpfung früherer Ausbrüche wissen wir, dass Vertrauen der Schlüssel zur Eindämmung von Ebola ist. Die Bevölkerung muss direkt an den Hilfsmaßnahmen beteiligt sein, sonst vertraut sie diesen nicht. Daher ist eine würdevolle und respektvolle Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften der wirksamste Weg, eine Epidemie wie Ebola zu bekämpfen.



Ein Jahr nach dem erneuten Ausbruch von Ebola im Osten der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der Personen, die sich mit dem Virus infizieren, weiter an – mittlerweile gibt es laut WHO mehr als 2.800 Fälle, beinahe 1.900 Menschen sind an der Krankheit gestorben. Die Tatsache, dass der Ausbruch in einem Gebiet mit anhaltenden Konflikten stattfindet, macht die Hilfsarbeit äußerst schwierig und führt immer wieder zu Angriffen auf Gesundheitspersonal und -einrichtungen.



Oxfam arbeitet seit beinahe 60 Jahren in der DR Kongo. Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 1,3 Millionen Menschen im ganzen Land mit humanitärer Soforthilfe und langfristiger Projektarbeit unterstützt.



Die Demokratische Republik Kongo ist seit Jahrzehnten von humanitären Krisen und ungelösten Konflikten gezeichnet. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation aufgrund der zunehmenden Anzahl von Konflikten sowie des erneuten Ebola-Ausbruchs massiv verschlechtert. Beinahe 13 Millionen Menschen leiden unter akutem Hunger und über 5 Millionen wurden intern vertrieben – die höchste Zahl von Binnenvertriebenen auf dem Kontinent.

